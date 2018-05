Met vier ogen kijkt de springspin mij aan

Eerder de warmte dan de kou maakte een vuur noodzakelijk, want dankzij die warmte kon je niet in mijn tuin zitten vanwege de muggen. De insecten mogen dan uitsterven, in mijn tuin kruipt en gonst van alles - al zijn er alarmerend weinig bijen en vlinders, vanwege de droogte. Daardoor bezuinigen bomen op nectar. Maar muggen heb ik bij massa's.

Lees verder na de advertentie

Muggen houden niet van vuur en rook. Ik haalde een stapel houtblokken uit een oud speelhokje waarin ik hout bewaar. Dat hokje is een jungle van naar binnen woekerende klimop en spinnenwebben. Als ik hout pak, rent er altijd wel een of andere joekel van een spin weg. Spinnen zijn doodsbang voor me, hoewel ik ze niets doe.

Vanuit haar dekking gluurt ze naar me met grote ogen: een rijtje van vier

Nadat ik de krant gelezen en het Natuurdagboek uitgeknipt heb, verfrommel ik de bijlage tot een prop. Ik tast houtjes op en blokken. Veel daarvan zijn voorzien van een laagje schors.