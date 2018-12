Met een vliegtaks van 7 euro schiet het klimaat niets op

Het klimaat schiet weinig op met de vliegtaks van 7 euro per ticket die vanaf 2021 wordt ingevoerd voor ­vluchten op de korte en de lange afstanden. Dat zegt Paul Peeters, lector duurzame luchtvaart aan Breda University of applied sciences. “De meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door verre vluchten, die zou je dus veel meer moeten belasten.”

Premier Rutte liet weten dat de opbrengst van de vliegtaks gewoon de schatkist in vloeit

Aanvankelijk was dat ook het plan van de regering: op korte vluchten binnen Europa zou een taks ­komen van 3,80 euro en op intercontinentale vluchten een heffing van 22 euro. Maar van dit plan heeft de regering afgezien, omdat het voor de Belastingdienst te complex zou zijn om uit te voeren. “Ik betwijfel of dat de echte reden is”, zegt Peeters. Volgens hem is de vliegtaks afgezwakt door de sterke lobby van de luchtvaartsector tegen het plan.

Vooral KLM liet zich sinds de ­publicatie van het regeerakkoord veelvuldig negatief uit over een belasting op vliegen. Keer op keer ­benadrukte de vliegtuigmaatschappij dat een vliegtaks er alleen voor zal zorgen dat meer Nederlanders de grens over gaan om het vliegtuig te pakken. Ook wees KLM op de financiële bijdragen die maatschappijen betalen of gaan betalen voor milieumaatregelen op nationaal, Europees en globaal niveau. Zo worden de start- en landingstarieven op Schiphol vanaf april 2019 voor lawaaiige en vervuilende vliegtuigen fors hoger dan het basistarief, tot een maximum van 180 procent.

KLM liet zelfs onderzoek doen door onderzoeksbureau SEO naar de effecten van de vliegtaks, zoals die in het regeerakkoord was geformuleerd. SEO berichtte vervolgens dat een vliegtaks in 2025 zou leiden tot een passagiersverlies van gemiddeld 5 procent. Volgens SEO zou het helemaal desastreus zijn als ook overstappende passagiers de taks moeten betalen. Zij zijn namelijk gevoeliger voor prijsveranderingen. Ook zou de vliegtaks volgens SEO ‘geen effectief middel’ zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen. KLM stuurde vervolgens een uitgebreide persverklaring de wereld in met de kop ‘Vliegtaks kost 5000 banen’.

Schatkist Nu zal KLM balen dat er toch een vliegtaks komt, maar ook blij zijn dat de schade beperkt blijft tot 7 euro per vlucht. KLM moet het vooral hebben van vluchten op de lange afstand, waardoor het oorspronkelijke plan veel desastreuzer had uitgewerkt voor de vliegmaatschappij. Ook winst voor KLM is dat de taks niet wordt berekend aan overstappende passagiers. De kans dat de vliegtaks in deze vorm tot 5000 minder banen gaat leiden, lijkt bijzonder klein. KLM zou er zelfs van kunnen profiteren. “Nu er geen verschil wordt gemaakt tussen lange en korte afstanden, loop je het risico dat ver vliegen aantrekkelijker wordt”, zegt Peeters. Immers: de prijsstijging van zeven euro bij een korte vlucht is procentueel veel hoger dan bij een veel duurdere, verre vlucht. “Zo wordt ver vliegen relatief goedkoper.” KLM hield het bij een korte verklaring waarin werd herhaald dat de vliegtaks de Nederlandse luchtvaartsector schade toebrengt. De luchtvaartmaatschappij spreekt verder de hoop uit dat de opbrengsten van de taks niet in de schatkist vloeien, maar worden gebruikt voor duurzaamheidsmaatregelen voor de luchtvaartsector. De kans dat dit gebeurt, is echter nihil, want premier Rutte liet na de ministerraad vandaag weten dat de opbrengst van de vliegtaks gewoon de schatkist in vloeit. “Daar worden ook heel veel duurzaamheidsmaatregelen van betaald.” Staatssecretaris Menno Snel (D66) zinspeelde erop dat de tarieven in de toekomst nog kunnen stijgen, maar volgens Rutte is dat de beslissing van een volgend kabinet.

