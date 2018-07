Met een echt Friese trui zit u er warm en duurzaam bij

Samen met onder andere het Leger des Heils en lokale Friese organisaties lanceren zij een trui die gemaakt is van oud gerecycled wol en lokaal geproduceerd vlas: de Fryske Trui. Ook komt er een damesvest.

'Superduurzaam' noemen ze de nieuwe kledinglijn, opgezet in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. De oude truien die hergebruikt worden, worden op kleur gesorteerd, dus er komen geen verf of chemicaliën aan te pas. Per trui scheelt dat 500 liter water en vijf kilo CO2 vergeleken met andere productiemethoden, aldus de organisatie. Door ook zo'n 10 procent vlas te gebruiken moet de lokale vlasindustrie uit vervlogen tijden een impuls krijgen.

Ik hoop dat mensen zich hierdoor realiseren dat oude spullen weggooien niet altijd hoeft Ellen Mensink, Brightloops

"We willen een echte Fryske trui maken, qua ontwerp, samenwerking met lokale organisaties en herkomst van materialen," zegt Ellen Mensink van Brightloops, dat al langer wol recyclet. "Ik hoop dat mensen zich hierdoor realiseren dat oude spullen weggooien niet altijd hoeft." De trui zal iets duurder worden dan z'n traditioneel geproduceerde evenknie. "Dat komt doordat we de productie binnen Europa houden en niet naar goedkope landen gaan." Toch vindt de productie niet op Friese grond plaats: "We hebben hier geen spinnerijen."

Wie ondanks de hitte niet kan wachten zo'n trui in de kast te hebben, moet nog even geduld hebben. In september kun je 'm bestellen. De eerste 500 truien zijn al verkocht aan partnerorganisaties, Mensink hoopt er nog veel meer te maken. "Maar dan moeten mensen wel hun oude truien inleveren."

