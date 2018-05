Met de e-truck krijgt de elektrische revolutie vaart

Ze rijden niet op diesel maar op elektriciteit, maken geen herrie en stoten geen vieze luchtjes uit. Langzaam maar zeker doet de e-truck zijn intrede. Deze week verschenen twee nieuwe elektrische trucks op het Nederlandse toneel: van VDL en van Daimler. Beide nieuwe trucks hebben een actieradius van 100 kilometer, daarna moeten ze weer aan de stekker. Ze zijn dus alleen geschikt voor distributie van buiten naar binnen een stadsring.

Daimler was deze week als eerst aan de beurt en presenteerde de Fuso eCanter, een klein formaat (7,5 ton) vrachtauto gespoten in – hoe kan het ook anders – elektrisch blauw. Mercedes-Benz, het kroonjuweel van moedermaatschappij Daimler, verkoopt en onderhoudt de eerste twaalf wagens van het Japanse zusterbedrijf Fuso in Nederland, die gaan rijden in onder meer Amsterdam en Nijmegen. Een dag later toonde VDL uit Eindhoven zijn eerste elektrische truck die voortkomt uit een samenwerking met Daf en valt in de zware categorie van veertigtonners.

Langzaam maar zeker neemt de transportsector die roep om emissiearm rijden serieus. Vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) kondigde in het najaar aan dat het goederenvervoer in de stad in 2025 volledig elektrisch moet zijn. Volgens Ploos van Amstel is dit haalbaar. “Door tussentijds te laden is een actieradius van 100 kilometer voldoende, belangrijk is dat de energiemarkt zich klaar maakt voor de stroomvraag van elektrische distributie.”

“De dagen van diesel in de stad zijn geteld”, zegt Walther Ploos van Amstel, lector citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. “Niet alleen eist de overheid schonere en stillere voertuigen, grote verladers zoals Unilever en Albert Heijn willen emissievrije trucs. Zij zeggen: het is gek dat onze productie CO2-neutraal moet, maar die producten in vrachtwagens met veel uitstoot worden gestopt.”

Toekomstmuziek

Cijfers van het aantal e-trucks in Nederland zijn er niet maar het wagenpark aan stekkertrucks schommelt met de nieuwste wagens meegenomen tussen de 100 en 200. Dat getal staat in schril contrast met de ongeveer 140.000 dieseltrucks in Nederland. Toch is TLN optimistisch. “De ontwikkeling van e-trucks lijkt hard te gaan. We zitten nog in de proeffase en massaproductie van uitstootloze trucks is toekomstmuziek, maar we zien dat alle grote merken elektrisch bezig zijn”, zegt een woordvoerder.

Onder meer Emoss, Ginaf en Hytrucks bieden in Nederland al emissievrije vrachtwagens aan. Deze bedrijven bouwen originele dieselvrachtauto’s om tot elektrische trucks, door er een elektromotor en batterijen in te plaatsen. VDL werkt met het chassis van een Daf-dieseltruck. Dit maakt deze e-trucks prijzig. De truck van VDL en Daf kost vier tot vijf keer meer dan een gewone dieseltruck die ruim 70.000 euro kost. Daf verwacht dat dit bedrag snel naar beneden gaat omdat batterijtechnologie jaarlijks grote stappen maakt.

Daimler heeft het anders aangepakt. Met de Fuso eCanter rolt er een -weliswaar kleine- volelektrische wagen van de lopende band in Portugal. “Alle componenten zijn voor een elektrisch voertuig ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het koelsysteem”, zegt Maarten van Gelderen, product manager bij Mercedes Benz.

Net als bij VDL staat elektrisch vrachtvervoer bij Mercedes Benz nog in de kinderschoenen. “De komende periode testen we voornamelijk de ervaringen met elektrisch rijden. Hoe de wagens inzetbaar zijn en wat de invloed van de chauffeur op de actieradius is”, zegt Van Gelderen. “Chauffeurcomfort telt natuurlijk mee, maar een e-truck moet je niet laten draaien met de airco of verwarming nog aan. Chauffeurs worden daarom door ons getraind hoe om te gaan met een elektrische wagen.”