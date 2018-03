Met de auto elektrisch over het water glijden? Het lijkt niet meer te stuiten

Ampere heet de eerste e-ferry van formaat: er kunnen 120 auto's en 360 passagiers op. Hij steekt 34 keer per dag de Sogneford over en doet daar 20 minuten over, zeg maar een tochtje als van Den Helder naar Texel. Twee jaar geleden kon ik al over het bijzondere vaartuig schrijven.

De vraag was natuurlijk hoe de pont zich zou houden; werd het een 'eens maar nooit weer' of de doorbraak van elektrisch varen. Voor de eigenaar, de rederij, was die vraag kennelijk niet moeilijk: er werd al snel een tweede besteld, de Elektra, en die kwam zomer vorig jaar in dienst.

De milieuwinst blijkt ook goed voor de bankrekening: de operationele kosten pakken 80 procent lager uit.

Kort geleden werden de resultaten bekend gemaakt die tot nu toe zijn behaald, en die liegen er niet om. Voor het milieu telt vooral dat de CO2-uitstoot met 95 procent is afgenomen in vergelijking met een dieselgestookte pont. En de milieuwinst blijkt ook goed voor de bankrekening van de rederij: de zogeheten operationele kosten pakken 80 procent lager uit. Dit is overigens niet alleen te danken aan het prijsverschil tussen diesel en stroom en het feit dat elektromotoren minder onderhoud vergen. De ferry is van aluminium gemaakt in plaats van staal en is daardoor lichter en vergt ook minder onderhoud aan de romp.

De belangstelling voor e-ponten zal niet lang exclusief naar rederij Norled van de Ampere en de Elektra gaan. De scheepswerf waar de twee pionierschepen zijn gebouwd, heeft al orders voor ruim 50 zusterschepen ontvangen.

In de Nederlandse binnenwateren varen ruim 300 ponten. Het zou mooi zijn als die allemaal 95 procent CO2 gaan besparen

Ook in Nederland is er een grote potentiële markt voor elektrische ponten. Wij beginnen hier echter nog op een wat kleinere schaal. C-Job in Hoofddorp ontwikkelt voor het Amsterdamse GVB geheel elektrische ponten die plaats bieden aan 20 auto's of 400 passagiers. Deze ponten kunnen net als de Ampere hun accu's aan boord bijladen tijdens het aanmeren, waarvoor aan de walkant grote batterijen staan waaruit de stroom zeer snel kan worden overgenomen zonder het net zwaar te belasten. En C-Job heeft ook het idee van aluminium schepen overgenomen.

Het gaat bij het GVB vooralsnog om slechts drie geheel elektrische ponten. Maar in de Nederlandse binnenwateren varen ruim 300 ponten. Het zou mooi zijn als die allemaal 95 procent CO2 gaan besparen en 80 procent aan operationele kosten.

De elektrische pont voor het GVB, waarvan er om te beginnen drie gaan varen.

