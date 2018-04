Melkveehouders stellen zelf nieuwe regels op om duurzamer te werken

Nederlandse koeienboeren gaan hun melk duurzamer produceren. Dat hebben boerenbelangenorganisatie LTO en de Nederlandse zuivelindustrie gisteren toegezegd. Zij omarmen ‘bindend’ een adviesrapport met nieuwe spelregels voor melkveehouders.

Het rapport, dat gisteren in Den Haag is gepresenteerd, is geschreven door een tienkoppige commissie van boeren, natuurorganisaties en landbouwkundig adviseurs. Hun conclusies leiden ertoe dat de melkveehouderij in Nederland minder intensief wordt.

Boeren en zui­vel­be­drij­ven hebben vooraf beloofd dat ze de aanbevelingen in de praktijk zullen brengen

Het aantal koeien per boerderij neemt in Nederland al jaren toe. Bij gebrek aan genoeg eigen grond moeten boeren steeds meer mest afvoeren en voer inkopen, bijvoorbeeld soja uit Zuid-Amerika. Deze intensieve werkwijze heeft negatieve gevolgen voor de natuur, het milieu en het landschap, en leidt tot ongenoegen in de samenleving.

In deze video worden het probleem en de nieuwe plannen uitgelegd.

Nieuwe spelregels Al jaren worstelt de zuivelsector met dat ongenoegen. Verschillende rapporten en adviezen brachten tot nu toe geen verandering teweeg. Het gisteren verschenen rapport doet dat wel, omdat het is gemaakt in opdracht van de boeren en de zuivelbedrijven zelf. Zij hebben bovendien vooraf beloofd dat ze de aanbevelingen in de praktijk zullen brengen. De tienkoppige commissie heeft een reeks nieuwe spelregels voor de koeienboeren geformuleerd, die vanaf 2025 zullen gelden. Zo moet over zeven jaar de import van veevoer van buiten Europa met tweederde zijn gedaald. In 2040 mag er zelfs helemaal geen import meer zijn. Het voer voor de koeien moet juist van eigen grond of uit de buurt komen, en vooral bestaan uit gras. Boeren zullen daarvoor meer weiland rond hun bedrijf moeten creëren. De mest van de koeien moet in de buurt van de boerderij worden uitgereden. Deze maatregelen hebben volgens de commissie een aantal voordelen: meer grasland biedt meer mogelijkheden om de koeien buiten te laten lopen. Gras is bovendien in staat om het broeikasgas CO2 vast te leggen. Stoppen met de import van soja reduceert de CO2-uitstoot van die productie en zorgt ervoor dat er minder regenwoud hoeft te wijken voor plantages. Mestafzet in de buurt van de boerderij zou de kans op mestfraude kunnen verkleinen. Sommige van deze eisen zullen de boer geld kosten, zoals het verwerven van extra grond. Op andere punten kan hij juist besparen, bijvoorbeeld doordat hij niet meer afhankelijk is van schommelingen op de wereldmarkt voor veevoer. 'De milieuwinst is enorm door dit advies' Marjolein Demmers, directeur stichting Natuur & Milieu