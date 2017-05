Melkveehouders ontsnappen aan gedwongen slacht vee

Het was een uitspraak waar de landbouw met grote interesse, en met enige vrees, naar uitkeek. Want de gevolgen reiken veel verder dan de boerderijen van de melkveehouders die de rechtszaak aanspanden.

Volgens de rechter worden de 52 melkveehouders ‘onevenredig hard’ getroffen door de fosfaatregeling. Die regeling sloot staatssecretaris Martijn van Dam vorig jaar af met landbouworganisatie LTO en de Nederlandse zuivelindustrie. Doel is het aantal koeien in Nederland drastisch te verminderen omdat zij te veel mest produceren.

De uitspraak van het kort geding geldt alleen voor de 52 eisers. Maar als alle boeren die in een vergelijkbare situatie verkeren ook naar de rechter stappen, kan dat aantal uitgroeien tot 1550, stelt Grondig, de organisatie die opkomt voor de 3500 grondgebonden boeren in Nederland. Grondgebonden boeren zijn melkveehouders met voldoende grond om de mest van hun eigen koeien op te vangen.

De andere 14.000 melkveehouders hebben te weinig grond waardoor Nederland als geheel te veel mest produceert. In mest zitten fosfaten. Als deze in te grote hoeveelheden op het land komen, zorgt dat voor verontreiniging.

Daarom kwam staatssecretaris Van Dam met twee plannen. Een voor 2017, waarin 160.000 koeien moeten verdwijnen, en een voor 2018. In dat jaar moeten verhandelbare fosfaatrechten ervoor zorgen dat boeren niet te veel mest produceren. In beide plannen speelt de datum 2 juli 2015 een belangrijke rol. Dat is de zogeheten peildatum. Het aantal koeien dat boeren op dat moment hadden bepaalt hoeveel fosfaatrechten zij krijgen en hoeveel koeien zij mogen houden.

Europa ziet er op toe dat Nederland zich aan de regels houdt. Doen de boeren dat niet, dan stopt de Europese Commissie de zogeheten derogatie. Dat is een regeling waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere landen. Vervalt de derogatie, dan zijn de rapen pas echt gaar en moeten 200.000 koeien naar de slacht, wat neerkomt op een schadepost van bijna een miljard euro.

Uitzonderingspositie

Landbouworganisatie LTO laat weten dat het nog geen idee heeft wat de uitspraak betekent voor de derogatie. Een woordvoerder van Grondig denkt dat er na de uitspraak een reële kans is dat Nederland zijn gunstige uitzonderingspositie verspeelt. “Dat komt dan niet door de uitspraak in het kort geding, maar door het slechte fosfaatplan”, zegt de woordvoerder. Grondig heeft dan ook niet de handtekening gezet onder de regeling van de landbouwsector, zuivelindustrie en ministerie van economische zaken.

Ook Jan Teun Fuller van advocatenkantoor Benthem Gratama dat melkveehouders in het kort geding bijstond, zegt dat het niet de schuld is van zijn cliënten als het fosfaatplan van Van Dam mislukt. “Het is mijn cliënten niet te doen om anderen in het nauw te brengen”, zegt hij. “Ze willen een goede regeling. Deze is voor hen te belastend.”

Mocht de schatting van Grondig kloppen en mochten ruim 1500 melkveehouders buiten de regeling vallen, dan moet de andere 90 procent extra koeien afstoten om de mestnormen te halen. Als zij daartoe niet bereid zijn, moeten staatssecretaris Van Dam en de landbouwsector met een nieuw plan komen. Een plan dat ditmaal wel de steun heeft van grondgebonden en biologische boeren.