Meikeverlarven zijn de vleesgeworden constipatie

Hij nam me mee om meikevers te zien. Het lukte niet. Sindsdien heb ik soms een meikever in Nederland gezien, maar zo algemeen als in mijn vaders jeugd zullen ze niet gauw meer worden.

In het buitenland zijn ze algemener, en iedere lente sturen Trouw-lezers me wel enkele foto's, met de vraag welke buitenissige reuzenkevers ze tijdens de meivakantie hebben gezien.

Ze paren, waarbij het vrouwtje een mannetje aan zijn vastgeklemde ge­slachts­or­gaan meesleept

In het buitenland kom ook ik ze nog tegen. Onlangs in Roemenië zag ik ze in aantallen die mijn vader moet hebben bedoeld. Niet in het moderne, grootschalige landbouwlandschap van het laagland, maar in de heuvels met bloemrijke graslandjes waar bemesting beperkt blijft tot drollen van scharrelende koeien of een kudde schapen. 's Morgens waren ze bij zonsopkomst plotseling present, hoog in de lucht als helikopters zoemend rond de kruinen van loofbomen. Ze lebberen het sap uit jonge, beschadigde blaadjes. De boomkruinen zijn ontmoetingsplekken.