Meeuwen met zwarte koppen en katachtige kreten

De meeste zijn kleiner en hebben afgeronde vleugels die van onder donker zijn en van boven juist heel licht. Dat zijn dwergmeeuwen. Er vliegen ook grotere bij, met een nóg sterker zwart-witcontrast tussen kop en lijf: zwartkopmeeuwen. Beide soorten meeuwen kom ik in Nederland weleens tegen, maar niet vaak. Het is altijd heel bijzonder om deze prachtige meeuwen te zien.

Waarom die kokmeeuwen akkoord gingen met een partner van een andere soort? Misschien vielen ze op de gitzwarte meeuwenkoppen

Dwergmeeuwen vliegen in april en mei vaak noordwaarts langs de kust, over het IJsselmeer of andere meren. Soms broeden er enkele dwergmeeuwen in Nederland, tussen kokmeeuwen of sterns op verse zandplaten of schaars begroeide oevers, maar de meeste zijn onderweg naar landen rond de Botnische Golf.

Zwartkopmeeuwen broeden her en der in Zuid-Europa, ze hebben een versnipperd leefgebied. Vooral in Zuidoost-Europa zijn ze present. Vele zwartkopmeeuwen overwinteren aan de Zwarte-Zeekust.