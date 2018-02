Meer windmolens nodig om milieudoel te halen

Uit de laatste nationale energieverkenning bleek in oktober dat Nederland de doelstelling voor schone energie, 14 procent in 2020, niet haalt en zou blijven steken op 13 procent. Ook het CO 2 -reductiedoel van 25 procent in 2020 (ten opzichte van 1990) was niet binnen bereik. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte dat na een doorrekening bekend. En dat terwijl het landelijke energieakkoord uit 2013 ervoor moet zorgen dat Nederland netjes aan alle energie- en klimaatdoelen voldoet.

"Ingrijpende maatregelen" zijn volgens de Ser nodig om dit snel genoeg te regelen. De zogeheten Ser-borgingcommissie, onder leiding van Ed Nijpels, belooft dat het lukt door energiebesparing en plaatsing van windturbines af te dwingen. In 2020 is 100 Petajoule energiebesparing nodig, maar bedrijven doen niet genoeg. Ze gaan geen 100 maar 75 Petajoule besparen. Dat terwijl de wet Milieubeheer grote bedrijven verplicht om te investeren in alle energiezuinige systemen die ze binnen vijf jaar terugverdienen. Naleving en toezicht ontbreken al jaren, de wet is een dode letter. Nijpels wil dat veranderen door met een meldplicht. Bedrijven moeten zelf doorgeven wat ze aan energiebesparing doen. Controleurs kunnen dan beter handhaven, is het idee.

Zoiets heeft de Ser ook voor ogen waar het gaat om windmolens op land. Het afgesproken doel is 6000 Megawatt turbines in 2020 (en gemiddelde turbine is 3 a 6 MW). Veel provincies en gemeenten liggen niet op schema. Plannen zijn er méér dan genoeg, alleen die blijven vaak op de tekentafel liggen. Er is weerstand, procedures zijn stroperig. Nijpels eist nu elk kwartaal informatie over de voortgang, zodat de Ser treuzelende bouwers kan aansporen. "Desnoods met ingrijpen van de minister."