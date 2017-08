Meer vraag naar duurzamer veevoer

Te veel mest. Dat is het grote probleem waar Nederlandse melkveehouders mee worstelen. Daar is iets aan te doen. Koeien naar de slacht brengen bijvoorbeeld, zoals veelvuldig gebeurt. En ander voer voorschotelen. Ook dat gebeurt, merken ze bij ForFarmers, een van de grootste veevoerbedrijven van Nederland dat gisteren goede halfjaarcijfers presenteerde.

De voormalige boerencoöperatie die sinds vorig jaar een beursnotering heeft, verkoopt meer ‘fosfaatefficiënt’ voer. Dat is voer waardoor er minder fosfaat in de mest achterblijft. “We zijn al langer bezig voer te ontwikkelen dat voor minder fosfaat zorgt”, zegt Leon Marchal, de directeur Nutrition en Innovation van ForFarmers. “Bij varkens speelt het fosfaatprobleem ook al jaren, maar niet zoals nu met rundvee.”

Toen de koeien vijftig jaar geleden alleen gras in de zomer en hooi in de winter aten, produceerden zij veel meer schadelijke fosfaten per liter melk dan tegenwoordig. De koeien van nu eten ook maïs en krachtvoer. Hoeveel procent minder fosfaat zij per liter melk produceren, kan Marchal moeilijk zeggen. “Je moet dan ook rekenen met de opfokperiode, de tijd dat het dier geen melk geeft. Als je die periode zo kort mogelijk houdt en de levensduur van de koe verlengt, ga je efficiënter om met fosfaat.”

Dierengezondheid

Fosfaatefficiëncy is een van de belangrijkste innovaties in de veevoerindustrie, zegt Marchal. De ander gaat over dierengezondheid. “Vooral darmgezondheid. Het doel is het medicijngebruik te reduceren. Dan heb ik het over medicijnen die zijn voorgeschreven door de dierenarts, want er zitten al jaren geen medicijnen meer in veevoer. Preventief toevoegen is door de kwaliteit van het voer niet meer nodig.”

Zoals bij elke onderneming ontbreken ook bij ForFarmers de duurzame doelstelling niet. Dat kan wel eens knellen met de verwerking van soja in veevoer. Vooral soja uit Zuid-Amerika heeft een slechte naam omdat voor de teelt grote stukken van Amazonewoud worden platgebrand. ForFarmers streeft ernaar in 2020 alleen nog duurzame soja te gebruiken. “Sinds 2015 is dat al het geval in België en Nederland”, zegt Marchal. “In totaal zitten we nu op 73 procent.”

ForFarmers krijgt van klanten steeds vaker het verzoek duurzame soja te gebruiken, of soja uit Europa. Maar Europa is minder geschikt voor sojateelt. “Hoe dichter bij de evenaar, hoe beter je eiwitgewassen als soja en zonnebloemen kunt verbouwen. Europa is beter voor granen.”

Daarbij is het volgens ForFarmers ook niet zo dat soja uit Zuid-Amerika altijd een grotere ecologische voetafdruk heeft. Europese soja heeft als voordeel dat de impact van transport kleiner is, maar in Zuid-Amerika is de opbrengst per hectare groter.

ForFarmers kan de soja vervangen door raap of zonnebloemeiwitten. Maar dat is duurder en zorgt voor meer fosfaat in de mest. Andere eiwitrijke opties als insecten en algen worden ook onderzocht. “We blijven kijken naar nieuwe grondstoffen en hoe de dieren daarop groeien.”