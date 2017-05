Meer tv-spotjes voor ‘foute’ kweekzalm

Het aantal televisiespotjes voor kweekzalm verdubbelde (afgezet tegen 2016) tot 3.400 in de laatste negen maanden, maakte Wakker Dier gisteren bekend. De dierenwelzijnsorganisatie noemt het ‘absurd’ dat kweekzalm populair is als reclameproduct. “Kweekzalmen leiden een afschuwelijk leven.”

Nederlandse supermarkten importeren de vis vooral uit Noorwegen. “Kweekzalmen leven daar met honderdduizenden soortgenoten opgepropt in grote kooien in een fjord”, stelt Wakker Dier. “Ze leven dicht op elkaar en worden daardoor vaak agressief en depressief.''

Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Plus en Coop deden mee aan de extra reclame, aldus Wakker Dier, op basis van gegevens van onderzoeksbureau Nielsen, dat alle reclames van Nederlandse bedrijven registreert.

ASC-Keurmerk

Supers bieden kweekzalm overigens vaak aan met het ASC-keurmerk voor verantwoorde vis en duurzaamheidslabel MCS. AH prees zulke gecertificeerde zalm eerder in een tv-spot aan als ‘100 procent duurzame’ en ‘hele blije’ vis. Dit leidde tot een formele klacht bij de Reclame Code Commissie. Die reclamewaakhond oordeelde eind 2016 dat de duurzaamheidsclaim in de reclame onvoldoende onderbouwd was. Maar dat de vis gelukkig was, dat mocht een zalmkweker in het AH-spotje wel zeggen, in verwijzing naar de goede waterkwaliteit van zijn kwekerij.

Maar zalmkwekerijen, ook in Chili, raakten eerder in opspraak door de aanwezigheid van zeeluizen. Die parasieten nestelen die zich in levende zalmen. Vissen werden hierdoor ziek en sterven. Dit droeg bij aan schaarste. Het verminderde aanbod dreef de prijs van zalm op, maar de vis blijft onverminderd populair.