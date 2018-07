Meer of juist minder mieren? Het ligt aan je eigen perceptie

Wij mensen zijn als geen ander zoogdier in staat oorzakelijke verbanden te zien. Als ik een lezing geef, vraag ik wel eens hoe het komt dat sommige bomen tijdens langdurige droogte hun buitenste blaadjes het eerst laten vallen. Daar worden dan plausibele verklaringen voor bedacht. Als ik vraag waarom sommige bomen hun buitenste blaadjes juist voor het laatst bewaren, komen daar ook plausibele verklaringen voor.

Het valt mij op dat er weinig insecten zijn, en ik denk dat dat aan de droogte ligt. Planten bezuinigen op hun nectarproductie en dat is slecht nieuws voor nectardrinkers als bijen en vlinders. Imkers voeren hun volken bij, maar de honderden andere bijensoorten verkommeren.

Mijn tuin wemelde eind mei van de mieren en de muggen en beide zijn vrijwel verdwenen. Mieren vinden wellicht minder voedsel, misschien blijven ze daardoor ondergronds. Ik weet het eerlijk gezegd niet, u wel?

Plausibele verklaring

De bladeren van mijn vlinderstruiken hangen slap. Andere zomers leeft mijn tuin van de vlinders, nu zag ik er in één week vier. Daaronder was een gehakkelde aurelia. Aurelia's, kolibrievlinders, distelvlinders, koninklijke pages en keizersmantels worden misschien wel meer dan anders gezien, zeker in Zuid-Nederland waar de vlinderende lezeres woont. Misschien woont ze ook wel bij een graslandje waar de bloemen niet zijn weggemaaid of -gemest.

Er is vast een plausibele verklaring te bedenken voor een overdaad aan spinnen, maar ik zie niet meer spinnen dan andere jaren, integendeel juist. Onze meest zichtbare spinnen zijn kruisspinnen en die lijden juist onder de droogte.

Vogels lijden onder het gebrek aan insecten en drinkwater. Bijvoeren en water geven kan ze helpen. Dit jaar wordt vogelvoer niet meteen opgegeten door de slakken, want die houden zich koest, op straffe van verdroging.

