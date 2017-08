Meer melkboeren hoeven nog geen koeien weg te doen

De rechter oordeelde dat de overheid boeren niet zonder meer kan dwingen om vee in te leveren. Zij moeten de kans krijgen een uitzondering te bedingen.

Op last van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken moet de Nederlandse melkveehouderij inkrimpen. Dat moet de uitstoot van fosfaat uit koeienmest verminderen. Nederland heeft de Europese normen voor fosfaatuitstoot overschreden en heeft van Brussel de opdracht gekregen zich weer aan de milieuregels te houden.

Een steeds kleinere groep moet de fos­faat­re­duc­tie zien te realiseren

Onder boeren ontstond meteen protest tegen de gedwongen krimp. Sommigen vinden dat zij onevenredig hard worden getroffen. Zij hebben in het recente verleden hun veestapel uitgebreid en zijn dus meer fosfaat gaan produceren, maar volgens de toen geldende regels mocht dat gewoon. Als zij nu vee moeten inleveren, komen zij in financiële problemen. In mei wonnen 52 boeren een rechtszaak tegen de staat hierover.

Gesterkt door deze uitspraak stapten nog eens bijna tweehonderd boeren naar de rechter. De rechter gaf hen vandaag vooralsnog gelijk: de boeren hoeven geen koeien naar de slacht te brengen zolang niet vaststaat of ook zij voor een vrijstelling in aanmerking komen.

Slachtpremies Boerenbelangenorganisatie LTO heeft gemengde gevoelens bij de rechtszaken van de boeren. Want naarmate meer melkveehouders een vrijstelling krijgen, wordt de opgaaf voor de resterende boeren groter: een steeds kleinere groep moet dan de fosfaatreductie zien te realiseren. LTO schat dat er uiteindelijk 160.000 koeien afgevoerd moeten worden. Onder andere dankzij slachtpremies van het ministerie is dit aantal binnen handbereik. Lukt het niet, dan loopt de EU-uitzonderingsregel voor Nederland gevaar. Dankzij deze Brusselse regeling kunnen Nederlandse boeren meer mest uitrijden. Vervalt deze zogeheten derogatie, dan moeten 200.000 koeien naar de slacht, wat een geschatte schadepost van bijna een miljard euro oplevert.

