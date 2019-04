Meer dan zestig milieuclubs eisen dat Staatsbosbeheer nu echt stopt met bomen kappen

Laat bossen met rust, eisen 63 Nederlandse milieuorganisaties. Het doorlopend omhakken van klein bosareaal -nu de norm bij bosbeheer - schaadt volgens hen zowel het klimaat als biodiversiteit. Stoppen met zagen is de oplossing, bepleit de groep waar grote organisaties zoals Urgenda, WNF, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Natuur&Milieu aan meedoen.

De groep signaleert wel direct een dreigend probleem bij dat eigen idee. “De groeiende vraag naar hout als biomassa voor energieproductie”, zei Urgenda-directeur Marjan Minnesma vrijdag met bedrukt gezicht. Energiecentrales en ketels verbranden grote volumes houtbrokjes, om elektriciteit en warmte te genereren. Ze souperen al het kaphout van Staatsbosbeheer al op. Ondertussen willen provincies huizen aardgasvrij maken met warmte uit houtketels. “Dat is best een groot gevaar”, aldus Minnesma.

Volgens de 63 milieuorganisaties kiezen bedrijven en overheden onterecht voor vervanging van aardgas en steenkool door houtstook. “Ze denken: grote stappen, snel thuis.” Het zou moeilijker, maar beter zijn om huizen over te laten schakelen op écht duurzame energie zoals wind- en zonnestroom of aardwarmte. Op papier telt houtverbranding ook als duurzame energie, getuige de ‘groene’ subsidie ervoor. Maar dit is wetenschappelijk omstreden. Pas als jonge aanwas terug groeit, ter compensatie van bomenkap, is bio-energie klimaatneutraal. Minnesma: “Die tijd hebben we niet bij het klimaatprobleem.”

Verantwoord

Van de biomassavraag gaat een “zuigende kracht” uit voor kaalslag, zei de gezaghebbende bos-expert Jaap Kuper vrijdag in Den Haag bij de presentatie van het plan. De handel in kaphout is volgens hem normaal geworden onder bosbeheerders. Hierdoor sneuvelen gezonde bomen en krijgt jong loof geen kans, aldus Kuper, die als bevlogen natuurman goed wegkomt met zijn houtbakkersblouse.

Al is de Nederlandse boskap al jaren zo'n 1000 hectare, de lokale weerstand groeit. Onder druk daarvan stopte Natuurmonumenten deze week tijdelijk met zagen. Er volgt overleg met de achterban. Staatsbosbeheer en het rijk blijven er nog bij dat het huidige bosbeheer verantwoord en duurzaam is. De critici op bomenkap gaan voorbij aan de aanplant die daartegenover staat, aldus Staatsbosbeheer. De handel in biomassahout zou niet commercieel gedreven zijn. De opbrengst vloeit terug in bosbeheer. De organisatie ging deze week nog een samenwerking aan met Shell. De oliegigant geeft 17 miljoen euro sponsorgeld voor jonge aanplant.

“Wat de bosbeheerders nu doen is bomen slachten”, vindt Kuper. Jonge aanwas wordt weer met moeite grootgebracht, als kalfjes in de slachtveehouderij. “Terwijl we ook kunnen zeggen: we gaan bos langdurig ‘melken’. Je kunt het blijven uitdunnen, in plaats van soms stukken platkappen.”