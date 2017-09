Mediterrane mier rukt op in Nederland

De soort, die hier tot enkele jaren terug niet bekend was, is sterk invasief. Plaatselijke miersoorten worden weggeconcurreerd en op meerdere plaatsen is er al sprake van overlast. Vaak komen de mieren ook binnenshuis.

Het mediterraan draaigatje, afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, is een lastige exoot. De mier maakt enorme kolonies en is vrijwel niet te bestrijden. Dit komt doordat de kolonies vele samenwerkende koninginnen hebben die alle nieuwe werksters en geslachtsdieren produceren, aldus stichting EIS, het kenniscentrum voor insecten, dat onderzoek heeft gedaan naar het draaigatje. Het insect is waarschijnlijk via geïmporteerde tuinplanten in Nederland terechtgekomen.

Het mediterraan draaigatje is inmiddels op zes plaatsen in mid­den-Ne­der­land aangetroffen