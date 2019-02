Malieveld stroomt vol met scholieren: ‘Mijn leerplicht boeit niet als de aarde in de fik staat’

Inmiddels zijn vier- tot vijfhonderd scholieren gearriveerd op het grote grasveld in Den Haag. Ze hebben creatieve protestborden en spandoeken gemaakt, van “Mijn leerplicht boeit niet als de aarde in de fik staat” tot “Het kapsel van Geert Wilders is niet het enige verneukte hier” tot “Cool kids saving a hot planet” tot “Wij zijn het beu, red het milieu!”

Dat er een straf windje staat en de lucht grijsgrauw is, deert de demonstranten niet. Zij protesteren tegen het huidige klimaatbeleid; het moet strenger. Initiatiefnemer Caya (16) is al vanaf 's morgens vroeg op het Malieveld om te helpen bij de voorbereidingen.

Vanuit heel het land zijn duizenden kinderen onderweg naar Den Haag, waar het protest om half 11 begint. De NS heeft mensen op verschillende perrons ingezet om de drommen jongeren te begeleiden. “We zien drukte op weg naar Den Haag vanuit Utrecht, Leiden en Rotterdam”, aldus een woordvoerder.

Behalve veel scholieren, is er op het Malieveld ook veel politie op de been. Ook staat er een arrestatiebus. De organisatoren verwachten dat er tussen de 3000 en 4000 leerlingen deelnemen aan de protestactie. De scholieren beginnen naar verwachting om 11.15 uur met hun protestmars richting Hofvijver.

Rosa doet vandaag mee aan het klimaatprotest in Den Haag. © Werry Crone

Vegetariër Rosa Postmus (13) uit Amsterdam is onderweg naar Den Haag. Ze heeft er zin in en haar medereizigers ook: het gonst in de coupé. Onder haar arm heeft ze een protestbord: “Wij staan paraat voor het klimaat”, staat erop. Omdat ze tot haar achttiende niet kan stemmen, wil ze graag haar stem laten horen op deze manier. “Het gaat heel slecht met de aarde.”

Een grote groep van haar school, het Geert Groote College, gaat mee. “De trein zit propvol kinderen met spandoeken en er past bijna niemand meer bij”, zegt ze. “We hebben twee treinen moeten missen omdat er gewoon niemand meer bij paste, dus het wordt waarschijnlijk heel erg druk in Den Haag”, zegt ze.

Ook de trein vanuit Groningen naar Den Haag zit tjokvol, laat een reiziger weten via Twitter. De jongeren bevolken de eerste klas en iedereen lijkt het prima te vinden dat in de stiltecoupé nu het klimaatspijbelen het onderwerp van de dag is, aldus Bart Scheerder vanuit de trein.

