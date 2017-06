Macron nodigt Amerikaanse wetenschappers uit om hun land te verlaten

Het was niet de eerste keer dat Macron Amerikaanse wetenschappers aanmoedigde de oceaan over te steken. Dat had hij tijdens zijn verkiezingscampagne al gedaan, ook omdat Trumps standpunt over klimaatverandering en klimaatverdrag toen al luid en duidelijk was.

Lees verder na de advertentie

Macron zou in de Amerikaanse wetenschappelijke wereld een gewillig oor kunnen vinden. Daar wordt met afkeer gekeken naar de man van de alternatieve feiten die het Witte Huis wist te veroveren. In tientallen Amerikaanse steden gingen wetenschappers in april de straat op om tegen dat denken te protesteren. In een ‘March for Science’ verdedigden zij hun vak, hun onafhankelijkheid en hun feiten.

Of er nu een brain drain op gang zal komen van de VS naar Frankrijk valt te betwijfelen

Trump jaagt de wetenschappers tegen zich in het harnas, niet alleen met zijn wegwuiven van het klimaatprobleem, maar ook met ingrijpende bezuinigingen die hij heeft aangekondigd op onderzoek en ontwikkeling. Alle wetenschappelijke disciplines gaan hiervan de pijn voelen. Alleen defensieonderzoek wordt door Trump ontzien. Alle andere worden hard getroffen, zelfs de National Institutes of Health, de grootste organisatie voor medisch onderzoek ter wereld.

Macron kan bogen op een wetenschapsvriendelijker klimaat in Frankrijk. Maar of er nu een brain drain op gang zal komen van de VS naar Frankrijk valt te betwijfelen. Amerika telt veel meer gerenommeerde onderzoeksinstituten dan Frankrijk. En zelfs na de komende bezuinigingsronde van Trump, investeert de VS een groter deel van zijn bruto product in R&D dan Frankrijk. Het klimaat verslechtert echter onmiskenbaar, niet alleen mondiaal, maar ook in wetenschappelijk Amerika.

Lees ook: de activistische wetenschapper, moeten we daar blij mee zijn?

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.