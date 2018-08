Maakt China Volvo, MAN en Mercedes tot de Nokia's van het bussenrijk?

Een bus die rijdt op groene stroom in plaats van op vervuilende diesel: het is de droom van elke overheid die in steden de strijd tegen luchtvervuiling moet aangaan. Dat heeft ook de Nederlandse overheid in de gaten. Vanaf 2025 mogen de openbaarvervoerbedrijven alleen nog elektrische bussen kopen, en in 2030 moet de laatste fossiele ov-bus hier uit dienst gaan. Daarmee behoort Nederland tot de koplopers die voor 100 procent emissievrije ov gaan.

In veel Europese steden, alsook op andere continenten, is eenzelfde ontwikkeling gaande. Overal worden de komende jaren elektrische bussen aangeschaft. Volgens persbureau Bloomberg worden e-bussen nu zelfs de motor achter de omschakeling naar elektrisch wegvervoer in het algemeen. Over twintig jaar zal zo'n 80 procent van alle stadsbussen wereldwijd elektrisch worden aangedreven, verwacht Bloomberg.

Dat is een prachtige groei- en vervangingsmarkt voor elke busbouwer. Grote Europese fabrikanten als Mercedes, MAN, Volvo, maar ook het Nederlandse VDL, moeten staan te popelen om die bussen te leveren. Zou je denken.

Maar daar merk je toch weinig van. Ze waren zó goed in het maken van dieselbussen, en hadden zo'n groot marktaandeel, dat moet ze in slaap hebben gesust.

Gebouwde dromen

Wie niet sliep, was de Chinese busbouwer BYD, een afkorting die staat voor Build Your Dreams. Onder leiding van Wang Chuanfu, ook wel de Chinese Elon Musk genoemd, is de fabrikant van batterijen voor mobieltjes uitgegroeid tot wereldleider in e-bussen.

Dat is mede te danken aan de Chinese overheid, die al tien jaar geleden inzag dat de luchtvervuiling door dieselbussen in steden een halt toegeroepen moest worden. In 2009 leverde BYD zijn eerste e-bus af en inmiddels rijden er in China ruim 300.000 e-bussen, waarvan ruim een derde van BYD afkomstig. In de rest van de wereld zijn nu enkele tienduizenden e-bussen in dienst, en ook daarvan zijn er vele met de naam BYD onder de voorruit. In liefst tweehonderd steden wereldwijd kun je nu een BYD-bus op straat zien.

Elektrisch vervoer is een kern­tech­no­lo­gie bij de ontwikkeling van duurzame energie, en China heeft de leiding

In Europa is ADL de marktleider als het om elektrische bussen gaat. Ook hier dus geen Mercedes of ander topmerk-oude-stijl dat de toekomst heeft geclaimd. ADL is een Schotse fabrikant. Maar denk nu niet dat de Europese markt voor de bus van morgen dus toch nog stevig in Europese handen is, want ADL maakt zijn elektrische bussen samen met, jawel, BYD.