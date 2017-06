Maak van een oude lantaarnpaal een goedkope laadpaal

Ubitricity realiseerde zich hoe de ene duurzame energie-ontwikkeling de andere mogelijk kan maken. Momenteel worden op veel paatsen, onder meer bij mij in de straat..., oude lantaarnpalen vervangen door ledverlichting. Dat is goed voor het milieu, want ledlampen verbruiken veel minder stroom.

Maar die zuinigheid van ledlicht heeft nog een tweede effect. Het zorgt ervoor dat de kabel die de stroom voor de lantaarnpalen levert, nog veel capaciteit over heeft. Die kun je gebruiken om bijvoorbeeld elektrische auto's mee op te laden, bedacht Ubitricity.

Ze hebben een eenvoudig, en dus goedkoop stopcontact ontwikkeld dat je makkelijk aan een bestaande lantaarnpaal kunt toevoegen. Dat stopcontact is niet veel meer dan dat: een stopcontact. Ubitricity heeft veel van de elektronica die in de huidige laadpalen zit, verhuisd naar de laadkabel. Die heeft een flink display waarin ook een 'mobiele telefoon' zit. Als je de laadkabel aansluit op het stopcontact, wordt het nummer van het stopcontact, jouw klantnummer, de tijd en de hoeveelheid kWh's naar de centrale doorgestuurd.

Ik zie het al helemaal voor me: vrienden die voor mijn deur voordelige groene Bergense coöperatiestroom tanken...

Ubitricity wil niet zelf stroomleverancier worden. Dat laat het over aan energiemaatschappijen. In mijn eigen dorp zou dus de coöperatie Bergen Energie een ideale partij zijn. Stroom van eigen zonneweides, en in de nabije toekomst ook van eigen windmolens, kan dan rechtstreeks naar de eigen 'laadpalen', de ledlantaarns die de gemeente nu overal aan het plaatsen is. Ik zie het al helemaal voor me: vrienden die bij me op bezoek komen, hun auto voor de deur aan de lantaarnpaal koppelen en voordelige Bergense groene coöperatiestroom tanken...

