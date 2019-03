Ludiek of cynisch? Voorstel voor windmolen in de grachtengordel

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat het serieus wordt besproken, heeft de indiener van het voorstel, Kees Pieters, alvast één ding bereikt: aandacht voor het fenomeen ‘not in my backyard’.

Lees verder na de advertentie

Pieters is initiatiefnemer van het burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land. Volgens hem is de laatste tijd het beeld ontstaan van een “witte wijn sippende grachtengordelelite, die de burgers in het land opzadelt met haar groene plannen”.

Door de windturbine in het centrum te plaatsen, kan de Amsterdamse grachtengordel zijn solidariteit tonen met de bevolking in de Veenkoloniën, de Rijnmond en vele andere gebieden in Nederland. Daar wordt volgens Pieters de leefomgeving sterk aangetast door de energietransitie.

Verzet tegen windmolenparken Dat hij het huis van Nijpels uitkiest als locatie voor de ‘Prinsengrachtmolen’, is geen toeval. Pieters mocht niet aanschuiven bij het Klimaatberaad dat Nijpels voorzat, waar uiteindelijk het veelbesproken Klimaatakkoord uit voortkwam. Op verschillende plekken in het land verzetten actiegroepen zich stevig tegen de komst van windmolenparken. Dat hetzelfde in Amsterdam zal gebeuren, hoeft de gemeenteraad niet te vrezen, schrijft Pieters. Draagvlak gegarandeerd met al die D66- en GroenLinks-stemmers op de grachtengordel. Bovendien zal Nijpels met zijn enthousiasme voor windmolens de buurt vast meekrijgen, aldus Pieters. Ludiek of cynisch? Voor de agenda van de gemeenteraad maakt het geen verschil. De brief komt aan bod bij het agendapunt ingekomen stukken.

Lees ook:

Emoties lopen hoog op in Drenthe: ‘Wij zijn bezorgde burgers, geen terroristen’ Laat het woord ‘windmolen’ vallen op Drentse veengronden en je weet: gezellig wordt het niet meer. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) houdt er zelfs een oogje in het zeil.