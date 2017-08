Luchthavens draaien vanaf 2018 volledig op Nederlandse windenergie

Schiphol en de vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam/Den Haag gaan de elektriciteit samen inkopen bij energiebedrijf Eneco. De luchthavens gebruiken jaarlijks 200 Gigawattuur stroom, vergelijkbaar met het verbruik van 60.000 huishoudens.

Nu gebruiken de luchthavens nog grijze stroom, waarbij de vervuiling gecompenseerd wordt met goedkope groene stroom uit het buitenland. Dat alle energie vanaf 2018 zeker vijftien jaar lang rechtstreeks van Hollandse windparken komt, levert volgens de luchthavens binnenlandse milieuwinst op.

In het contract van Schiphol Group is afgesproken dat Eneco speciaal voor de luchthavens extra windparken gaat bouwen, zodat in 2020 alle stroom van nieuwe turbines komt. Op die manier kapen de luchthavens geen groene stroom weg van kleinere klanten en groeit het aandeel van schone energie. Dit draagt bij aan het halen van Nederlandse milieuafspraken.

Kleine stap

Greenpeace is positief over het groene energiecontract. Maar dit is volgens de milieuorganisatie geen reden om te juichen “Het is een goede, maar kleine stap voor de luchtvaartsector”, zegt campagneleider Joris Wijnhoven. Want feit blijft, zegt hij, dat Schiphol Group de internationale luchtvaart gretig faciliteert en groeiplannen aanmoedigt, ten koste van het milieu.

De luchthavens kunnen alleen hun eigen activiteiten verduurzamen, zegt hun woordvoerder. Ze hopen wel dat ook vliegverkeer via nieuwe technieken schoon wordt, bijvoorbeeld door elektrische vliegtuigen. Elektrisch bus- en taxivervoer rond luchthavens noemt Schiphol Group ook een goed idee. “Makkelijk gezegd”, vindt Greenpeace. Volgens de milieuclub staat Schiphol Group in praktijk onvoldoende open voor gesprekken over concrete milieumaatregelen.

De directe inkoop van lokale groene stroom is een prille trend onder grote bedrijven en overheden. De Nederlandse Spoorwegen sloten eerder een vergelijkbaar groen energiecontract, waardoor alle treinen op groene stroom rijden. De NS kopen zes keer zoveel windstroom in als de luchthavens.