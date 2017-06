Lucht boven Utrecht is een stukje schoner geworden

Utrecht geldt binnen Nederland al langer als koploper als het gaat om een schone lucht en een duurzame stad. Zo werd in 2015 de milieuzone ingesteld, waardoor dieselauto's van voor 2001 het centrum niet meer in mogen.

Of de lagere CO2-uitstoot een direct gevolg is van dit beleid, kan de gemeente niet zeggen. "Onderzoeksinstituut TNO kan niet één maatregel uit een heel pakket meten en daar een effect aan toekennen", aldus Lot van Hooijdonk (GroenLinks), wethouder verkeer en milieu. De komende jaren, zo meldt het energierapport, moet blijken of die CO2-daling 'een tijdelijk effect is of dat de trend doorzet'.

Utrecht wacht dan ook enkele uitdagingen op dit gebied. "We zijn de snelst groeiende stad van Nederland. Dat doet wat met de mobiliteit en de bedrijvigheid en dus de CO2-uitstoot", aldus Van Hooijdonk. Bedrijven worden wel gestimuleerd energiebesparende maatregelen te nemen.

De komende jaren moet blijken of die CO2-daling 'een tijdelijk effect is of dat de trend doorzet'

Op het gebied van zonnepanelen verwacht Utrecht met name een flinke toename. Op 4,5 procent van de daken liggen nu panelen, in 2020 zal dit 10 procent zijn. Utrecht heeft al jaren een 'autoluw beleid'. Zo wordt de snelheid van steeds meer wegen verlaagd naar dertig kilometer en krijgen fietsers steeds meer ruimte in de stad. Het percentage huishoudens met een auto neemt licht af, terwijl het aantal deelauto's afgelopen jaar verdubbelde tot 614 per 100.000 inwoners.

