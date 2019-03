Lopen naar het werk is niet alleen functioneel: met de blik naar buiten wordt het hoofd steeds leger

Het komt Diederik Diercks eigenlijk wel goed uit, die staking in het openbaar vervoer. Want met de Wandel-naar-je-werkdag in het verschiet kan hij mooi de looproute naar zijn werk in Weesp alvast verkennen. En dus gaat op deze herfstachtige prille lentedag de wekker in huize Diercks in IJburg anderhalf uur vroeger dan normaal. De dag nog maar net glorend, de eerste vogels akoestisch op vrijerspad en slechts een enkeling op straat om half zeven.

Lees verder na de advertentie

Het eerste kwartier is weinig verheffend. De bebouwing van IJburg is vierkant, zelfs een tikkie saai, valt Diederik op. De podcast ‘Omdenken’ op zijn oren brengt gelukkig verlichting.

Zwaaien naar mede-forenzen, dat doet hij normaal nooit

Hij loopt de brug over de ‘uitloper van het IJmeer’ over. Wat plukjes groen verschijnen; bescheiden rietkragen en water waarop futen en meerkoeten dobberen. Een wat schamele troost, zo met de elektriciteitscentrale op de achtergrond en werkpanden nabij. Ach ja, de Randstad. Diederik laat zich meevoeren door het verhaal in zijn oren. Flink doorstappen helpt ook. Echt gebruikelijk is gewandel voor hem niet. Met thuis drie kleine kinderen komt het er meestal niet van. Bovendien loopt Diederik, mediator van beroep, toch nog het liefst in de bergen.

Niet dat het gespanker hem zwaar valt. Hij probeert immers een paar keer per week in een rondje te hollen, zo tussen de bedrijven door.

Eindeloze stroom De telefoon komt tevoorschijn, twee gesprekken handelt hij af en opeens vindt hij zichzelf terug op de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De wind blaast, twee rijnaken brommen beneden en een meeuw komt op ooghoogte voorbij. Een fietser passeert en tot zijn verrassing gaan als vanzelf van beiden een hand groetend omhoog. Zwaaien naar mede-forenzen, dat doet hij normaal nooit. Langzaam, heel langzaam komen de gedachten los van werk en podcast en nemen boten en water de ruimte in. De bijna ongebroken stroom schepen blijft hem verbazen. De mannen die tegen de voortgaande bootbeweging in naar achteren lopen, de stapels containers op het dek en de auto op de kajuit. Lopen wordt genieten en niet langer zuiver functioneel, de blik gericht op buiten, het hoofd steeds verder leeg. Toch eens wat vaker doen, neemt hij zich voor. In de tropenjaren van zijn leven is ruimte scheppen voor jezelf echt geen overdreven behoefte en zo kan het zonder het gezin te ontregelen.

Omkleden Na het Amsterdam-Rijnkanaal komt de treinlijn met de vele sprinters en snellere treinen. De ritmiek is niet verstorend. Auto’s en bedrijfspanden voegen zich bij zijn route en werk komt letterlijk en figuurlijk steeds dichterbij. Getoeter van auto’s, gebel van fietsers, gepiep van wissels en het geloei van een sirene dringen zich op en spijtig merkt Diederik dat het geluid weer binnenkomt, het lichte gevoel bedervend. Anderhalf uur later en 7 kilometer verder is hij op kantoor beland. Diederik duikt het kopieerhoekje in om zijn pak aan te trekken. De dag tevoren heeft hij het in een kostuumhoes aan zijn fietsstuur naar kantoor gebracht. Achter zijn bureau zijn er meteen weer telefoontjes, overleggen, rapportages. Cliënten vragen aandacht en de wandeling lijkt alweer ver weggezakt. Tot er geroepen wordt voor de lunch. Collega’s vragen hoe het was en dan pas realiseert hij zich pas hoe prettig hij het vond. Hoe goed het voor hem zou zijn dit een of twee keer per week in te lassen. Mooie voornemens worden geboren, ambassadeurswerk verricht. Conclusie: tijdens de lunch, die een tikkie langer duurt, heeft hij twee collega’s overgehaald mee te doen aan de Wandel-naar-je-werkdag. Met een skateboard naar je werk kan natuurlijk ook © Hollandse Hoogte

Wandel-naar-je-werkdag Op 4 april is het Wandel-naar-je-werkdag, een dag waarop iedereen wordt opgeroepen in elk geval een deel van de route tussen werk en huis te voet af te leggen. Organisator Stichting Wandelnet hoopt zo wandelen weer als manier van transport onder de aandacht te brengen. “Wandelen is toch vooral een vrijetijdsbesteding. Terwijl het zo’n mooi duurzame manier is om van A naar B te komen. Wandelend je verplaatsen in plaats van ‘gemotoriseerd’ is goed voor het klimaat én voor jezelf. Wandelen ontspant, maakt fitter en geeft ook nog eens een lekker gevoel”, motiveert Marieke L’Ortye, campagneleidster Wandel-naar-je-werkdag van Wandelnet. Wandelnet benadert zelf bedrijven met de vraag of ze mee willen doen. Sinds het begin in 2015 groeit het aantal. In 2017 deden 67 bedrijven mee, in 2018 al 135 en voor dit jaar staat de teller inmiddels op ongeveer 200. Individueel meedoen kan natuurlijk ook.