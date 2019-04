Limburgse wasberen worden toch niet afgeschoten

Afschieten zal alleen bij hoge uitzondering gebeuren, zei hij. “Opvang was aanvankelijk te duur”, lichtte Mackus toe. “We hebben nu opvangmogelijkheden gevonden die veel goedkoper zijn.” De naar schatting 50 tot 100 Limburgse wasberen kunnen daardoor worden geplaatst in opvangplekken in Limburg en de rest van Nederland.

Op advies van de faunabeheereenheid Limburg was de provincie voornemens vijftig tot honderd wilde wasberen af te schieten. Dat moest voorkomen dat het dier zich definitief vestigt in Nederland. Een petitie om te voorkomen dat de beertjes zouden worden afgeschoten werd meer dan 16.000 keer ondertekend.

De wasbeer komt van nature niet voor in Nederland en dat verplicht de provincie tot het aanpakken van deze soort. “Als we nu niets doen, krijg je ze nooit meer weg”, zei Mackus. “Bij gebrek aan opvang hadden we aanvankelijk geen andere keuze dan afschieten. Nu is die opvang er wel.”

