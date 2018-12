Liesbeth Marinus wil geen dubbel glas. ‘Ik wil het karakter van dit huis behouden’

Liesbeth Marinus (56) bezit een bijzonder huisje in de Tilburgse Sint Annastraat. Gebouwd in 1888, karakteristieke panelen in de voordeur, glas-in-lood aan de voorzijde. Ze kocht de voormalige arbeiderswoning dertig jaar geleden voor 58.000 gulden. Het is zo’n woning waarvoor je je best moet doen om een soortgelijke te vinden. “Ik wil het karakter van dit huis altijd behouden”, zegt ze stellig. En dan is het heel simpel: er komt geen dubbel glas aan de voorkant.

Lees verder na de advertentie

Daar heb ik me nog helemaal niet in verdiept, is een veelgehoorde opmerking

De isolatie is bij mevrouw Marinus niet om over naar huis te schrijven. Aan de achterzijde overweegt ze daarom wel dubbel glas en eventueel kunststof kozijnen te laten plaatsen. Daar zit immers geen glas-in-lood. Maar verder? “Tegen mijn installateur heb ik al gezegd dat ik vóór 2021 een nieuwe cv-ketel wil, omdat dan de regels veranderen. Dak­isolatie? Ik haal de investering er nooit uit. Ik besef dat ik ooit bij een verkoop minder zal kunnen vragen. Maar zo ver kijk ik niet vooruit. Zolang ik kan traplopen, blijf ik toch hier.”

Begrijp haar goed, ze is heus aan het denken gezet. En ze voelt de noodzaak. Net als veel milieuorganisaties is ze daarom boos dat de industrie in het klimaatakkoord wordt ontzien. Moet zij dan met haar kleine inkomen de planeet redden? “Ik ben gaan nadenken wat precies het doel is. Dat is volgens mij op de eerste plaats dat we minder energie gaan verbruiken. Ik ben zuinig met stoken, heb al geen televisie of droogtrommel. En de laatste tijd let ik er nog beter op dat ik niet slordig ben. Tussendeuren gaan voortaan altijd dicht.”

L astig te isoleren Als je de energiemaatregelen ergens voelt, dan is het in een wijk als Korvel. Hier staan voornamelijk vooroorlogse woningen, vaak nog enkelsteens en dus lastig te isoleren. Het bijzondere is dat de staat van de huizen hier enorm varieert. Een groot deel van de eigenaren heeft allang besparende maatregelen genomen en kan niet veel méér doen. Bij anderen laat het onderhoud flink te wensen over. Deze groep lijkt er juist niet over te piekeren daar iets aan te veranderen, ook al gaat de energierekening de komende jaren fiks omhoog. Een veelgehoorde opmerking: “Daar heb ik me nog helemaal niet in verdiept.” Eddy van Keulen hoort bij de eerste groep. De 38-jarige aannemer woont sinds negen jaar in een woning uit 1908. Het eerste wat hij na de koop deed, was de vloer en het dak isoleren en dubbel glas plaatsen. Dat scheelt hem een bak geld aan energiekosten. “Maar ja, dankzij mijn beroep kon ik heel veel zelf doen.” Van Keulen heeft, voor zover mogelijk in deze buurt, zo ongeveer het maximale gedaan. “Mijn huis zal geen label A zijn, maar C of D heb ik er wel van kunnen maken.” Van Keulen krijgt bij klanten de laatste tijd veel vragen over energiebesparing, bijvoorbeeld over luchtwarmtepompen. Ook hier geldt: ze komen van mensen die altijd al oog voor duurzaamheid hadden.

Lees ook: