Lichtproducent Signify wil CO2-neutraal zijn, maar koopt uitstoot vooral af

Signify, dat tot mei vorig jaar Philips Lighting (Licht) heette, heeft zijn uitstoot van CO2 vorig jaar flink verminderd. Dat kwam vooral doordat het bedrijf veel minder producten (led-lampen, andere soorten verlichting, lichtsystemen) via de lucht vervoerde dan in 2017 en vaker koos voor vervoer over water en spoor.

Signify wil in 2020 CO2-neutraal zijn en kwam in 2018 dichter bij dat doel. In het gisteren gepubliceerde jaarverslag over 2018 meldde Signify dat de netto-CO2-uitstoot van het bedrijf op 146 kiloton is uitgekomen. Dat is 49 procent minder dan in 2017.

Duurzame bronnen

Bijna 90 procent van de energie die de fabrieken en kantoren van Signify verbruiken komt inmiddels direct of indirect van duurzame bronnen. In Nederland betrekt het bedrijf stroom van windparken van Engie. Signify rapporteerde dat het in negen landen, waaronder de VS en Canada, CO2-neutraal werkt.

De fabricage van producten is goed voor 46 procent van de Signify’s CO2-uitstoot: in totaal 184 kiloton. Signify had in 2018 wereldwijd 42 fabrieken (in 2017: 44). De uitstoot van die fabrieken is de laatste jaren gedaald. Veel fabrieken zijn groene stroom gaan gebruiken. Bovendien wordt er efficiënter met energie en warmte omgesprongen. Zo’n drie procent van de uitstoot komt voor rekening van de kantoren en magazijnen van Signify. Die uitstoot daalde vorig jaar met 43 procent, vooral omdat de gebouwen overschakelden op groene stroom.

De logistiek rond Signify-producten, inclusief het vervoer naar de afnemers, was goed voor 43 procent van de totale uitstoot: 174 kiloton. In 2017 was die uitstoot ruim 40 procent hoger (245 kiloton). Signify vervoerde in 2018 veel minder producten via de lucht dan in 2017. Volgens het jaarverslag heeft het bedrijf alternatieven – vervoer per schip en per trein – ‘actief gepromoot’. Ook is, meldt een woordvoerder van het bedrijf, de productie van sommige artikelen verplaatst.

De belangrijkste reden voor de grote daling is dat Signify in 2017 tijdelijk kampte met een tekort aan onderdelen voor producten. Als die onderdelen beschikbaar kwamen, moesten ze snel , dus met het vliegtuig, worden vervoerd, meldt de woordvoerder. In 2018 had Signify dat probleem niet. In 2016 ook niet. Toen was de ‘vliegtuiguitstoot’ iets hoger dan in 2018.

De resterende 8 procent van Signify’s CO2-uitstoot komt voor rekening van zakelijk verkeer: dat varieert van de reizen van de directie tot de uitstoot van geleasde auto’s. ‘De lease-autovloot is kleiner en energie-efficiënter geworden’, meldt het jaarverslag.