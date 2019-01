Lessen in een elektrische auto: ‘De hele rij-ervaring is anders’

In de wachtruimte van Rijschool Veronica, in een Utrechts jarendertighoekpand, zit Bep Alvares (77) koffie te drinken aan de houten tafel. “Hangt-ie nog aan de stekker?”, vraagt ze aan de baliemedewerker, haar dochter Ellen. Die knikt. “Oké, maar ik ga er zo wel mee lessen”, zegt Bep vastberaden. Bij het familiebedrijf van Rijschool Veronica, een begrip in Utrecht, is ze instructeur. Daarvoor pakt ze nu ook de e-auto. “Graag juist!” Maar toegegeven: eerst zag ze er niets in. Koudwatervrees.

Het idee kwam van haar zoon, Ernest Alvares (55), een pionier in de rijschoolwereld. Hij wil moderniseren en verduurzamen. Voor wie elektrisch wil gaan rijden biedt hij een ‘eco-opleiding’. Waarom? De stekker, het dashboard, de stilte: de hele rijervaring is anders.

Autoliefhebbers hebben dat snel door. Maar voor de gemiddelde, niet-technische consument kan dat anders liggen. Ouderen, beginnelingen of onzekere rijders willen ervaring opdoen en goed geïnformeerd de weg op. De interesse in elektrische rijles begint dus te komen, merkt Veronica, nu klimaatafspraken aansturen op een schone revolutie op de weg.

Is het geen gedoe, uitzoeken waar een oplaadpaal staat? Alvares trekt een zuur gezicht. Het denken over elektrisch rijden is altijd zo negatief, drukt zijn grimas uit. “Mensen hebben de mond vol van milieu, maar ondertussen… Ik moet altijd denken aan het liedje ‘Allemaal Angst’ van Robert Long.” Bij elektrisch rijden moet je de route plannen, zodat je weet of en waar opladen nodig is. Hij haalt zijn smartphone ­tevoorschijn en opent een app. Op een kaartje verschijnen rode bolletjes. “Allemaal laadzuilen, je ziet ook of ze vrij zijn.”

Toch gaat opladen altijd snel zat, zegt Alvares. In drie kwartier kan de accu van leeg naar vol. Met de stekker in de auto zie je de batterij voldruppelen, laat Alvares zien op het dashboard van de Renault Zoe. Dat geeft digitaal de percentages aan. Het lijkt net een mobieltje: 51 procent, 52 procent. Af en toe kort bijladen werkt het beste, om de oplaadtijd te ­beperken, zegt Alvares. Het bereik is tot 300 kilometer op een volle accu (nieuwe modellen beloven 500 kilometer actieradius). Hij heeft nooit met een lege accu gestaan. Niet met de lesauto’s noch met zijn eigen Opel Ampera E.

Eigenaar Alvares komt de rijschool binnen. “Sorry, ik ben een tikje later, het opladen duurde iets langer.” Het is koud weer vandaag. Dan vult de accu van de stekkerauto zich ietwat trager dan met warm weer, zegt hij. Dat doet denken aan een penlite-batterij thuis. Die houdt energie minder goed vast in een koude lade en juist perfect in een warme handpalm.

Types voltages

Alles leren over ‘opladen’ is een van de lessen voor elektrische cursisten. Want de ene laadpaal is de andere niet. Er zijn talloze aanbieders, die uiteenlopende stroomprijzen rekenen voor een laadbeurt. Verder hebben de laadpunten allerlei types voltages, die de oplaadtijd bepalen. Vaak is een abonnement of klantkaart nodig. Maar er komt zoveel meer bij kijken, zegt Alvares, zowel in theorie als praktijk. De bandenspanning moet bijvoorbeeld hoger zijn, want door de accu is de stekkerauto snel honderden kilo’s zwaarder.

Verschil ten spijt: wie lest in een e-auto krijgt bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) een gewoon examen en rijbewijs. Het CBR bekijkt nog in hoeverre e-rijders een speciale behandeling moeten krijgen. Een automobilist kan en mag dus direct in een elektrische auto (over)stappen, erkent Alvares. “Maar meer aandacht bij het CBR zou goed zijn”, zegt de rijschoolhouder. “Voor de massa is de e-auto nieuw, veel mensen willen kennismaken voordat ze overstappen.” Dat is zijn doel. Maar als mensen zonder koudwatervrees géén elektrische les nemen maar oefenen bij de dealer of huurbedrijf, is dat wat hem betreft ook prima.

Nederland, Utrecht, 8 januari 2019. Rijschool Veronica, elektrische auto, rijden, auto, lesauto. Met instructeur Ernest Alvares. Fastned. Met App waarop te zien is waar meer laadpunten zijn. Foto: Werry Crone © Werry Crone

Alvares loopt naar buiten. Hij legt zijn oor naast de motorkap, waar de stekker in zit. Er klinkt een hoge piep. “22.000 watt spanning”, zegt hij trots. “Hij jankt. Heerlijk.” Voor de rijschooleigenaar is dit het geluid van snel opladen. Hij trekt de stekker eruit, legt het snoer in de achterbak en kruipt achter het stuur. Als het eerste verkeerslicht op groen springt, geeft Alvares gas. De e-auto trekt hard op, ook zo’n puntje om aan te wennen.