Leonardo DiCaprio’s strand krijgt vier maanden vakantie

Maya Bay op het Thaise eiland Phi Phi Leh vormt in ‘The Beach’, de film naar het boek van de Brit Alex Garland, een soort Hof van Eden. Op het doek trekt een azuurblauwe lagune voorbij, omzoomd door krijtkliffen en wuivende palmbossen. En wat het strand pas echt het summum der walhalla’s maakt, is dat het ongerept is, geheim, onaangetast door de trossen toeristen die de kusten van Thailand overbevolken.

Maar wat wil de ironie? Door de blockbuster uit 2000 is Maya Bay verworden tot zo’n drukbezochte trekpleister, dat de Thaise autoriteiten nu hebben besloten het gebied vanaf juni jaarlijks vier maanden te sluiten.

Iedere dag varen er pakweg tweehonderd bootjes met vierduizend toeristen naar het eiland om kiekjes te schieten van het magische filmdecor. Leuk voor de thuisblijvers maar desastreus voor de natuur: koraalriffen verdwenen en vissen trokken weg.

Rust

Nu krijgt het wereldberoemde strand ieder jaar een periode van rust. In de overige maanden worden er bovendien maar maximaal tweeduizend bewonderaars toegelaten tot het gebied, en bootjes worden uit de lagune verbannen. Phi Phi Leh is niet de enige plek die door een film of serie wordt overspoeld door toeristen. Zo nam de Kroatische kuststad Dubrovnik vorig jaar maatregelen om het rolkoffergeweld na de HBO-serie ‘Game of Thrones’ in te perken en moest de gemeente Amsterdam het bankje aan de Leidsegracht renoveren, omdat te veel verliefde stelletjes hun naam in het hout hadden gekrast naar aanleiding van de film ‘The Fault in Our Stars’.