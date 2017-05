Legerrups vreet zich een kostbare weg door Afrika

Ze zijn naar het district Nyaruguru gekomen om de invasie van de uitheemse en hongerige leggerrups te weerstaan. Want de productie van mais, basisvoedsel voor 200 miljoen Afrikanen, loopt gevaar. Niet alleen in Rwanda. Volgens FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, is het zaak om kennis en middelen uit te wisselen. Met spoed.

“Het slechte nieuws: we vonden veel legerwormen”, zegt Dioscore Shikama van Rwanda Youth in Agribusiness Forum (Ryaf). “Het goede nieuws: vele waren al dood dankzij het aanhoudende sproeien met pesticiden. De gewassen zagen er nog vrij gezond uit. Boeren beseffen zeer goed welk gevaar hun oogst loopt. Elke dag sproeien ze, hun toewijding laat zien hoe bezorgd ze zijn.”

Na het rupsenplukken verspreidde een team met tankjes op de rug een nieuwe lading gif, zegt Shikama. Met blote armen, maar wel met mondkapjes en handschoenen en onder toezicht van deskundigen. Het stuk land is van kleine boeren, verenigd in een coöperatie.

Veelvraat

De legerrups, Spodoptera frugiperda, is een hevige plaag voor Noord- en Zuid-Amerikaanse boeren, ook voor telers van suikerriet en katoen. Vorig jaar dook hij plotseling op in West- en Zuid-Afrika. Per dag kan de mot 100 kilometer afleggen en sinds december heeft de veelvraat zich verplaatst van het zuiden tot in Kenia, Oeganda en Ethiopië.

De vrouwtjesrups legt in haar korte leven (1 tot 3 maanden) 2000 eitjes. Liefst op jonge maisplanten, die dus worden kaalgevreten. Een probleem is dat de leggerrups in toenemende mate resistent is tegen insecticiden.

De legerrups kan een schade van 3 miljard dollar aanrichten.

Na de droogte vorig jaar als gevolg van El Niño was er nu hoop op een betere oogst in landen ten zuiden van de Sahara. Maar de legerrups kan een schade van 3 miljard dollar aanrichten. Op langere termijn zorgt de plaag in Afrika voor duurdere mais, door hogere productiekosten.

Rwanda heeft dit seizoen veel andere gewassen geplant, dus daar komt de voedselvoorziening niet in gevaar. Maar hoe moet het verder met de maisboeren? Shikama: “Ze krijgen in coöperatief verband meer pesticiden en een pomp om die te verspreiden. Ze blijven vechten om hun gewassen te redden.”