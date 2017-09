Leert het dierenrijk ons wat een natuurlijke leider is?

Op internet circuleert een prachtige foto van een roedel wolven, die rond de poolcirkel in Canada leeft, onder barre omstandigheden. De temperatuur daalt ’s winters tot min 40 graden Celsius.

De wolven lopen achter elkaar door de sneeuw. Eerst is er een rij van drie wolven, dan valt er een gat, dan volgt een rij van vijf wolven, weer valt er een gat en dan volgen de overige wolven. Helemaal achteraan loopt, eenzaam en alleen, de laatste wolf.

Het bijzondere aan de foto, zo wordt ons uitgelegd, is dat de zwakste wolven voorop lopen - zij bepalen het tempo en de koers van de groep. Hoe verder we naar achteren gaan, hoe sterker de wolven in de rij. De wolf die alleen achteraan loopt, is de leider van de groep - de ‘alfawolf’.

Zou de volgorde andersom zijn, dan zouden de zwakke wolven uiteindelijk achterblijven en sterven omdat ze het tempo van de groep niet kunnen bijhouden. Nu kunnen ze door het lage tempo weer op kracht komen. Dat is belangrijk, niet alleen voor de zwakke wolven, maar ook voor de roedel: de wolven leven van de bizon-jacht en voor een succesvolle kill heb je een groot aantal wolven nodig. Zou de roedel te klein worden, dan kunnen er geen bizons meer worden aangevallen en is het einde verhaal voor ook de sterke wolven.

De wolven passen bij ideeën over leadership from behind: geef als leider anderen de kans zich te ontplooien. Wie een goed leider is, ‘neemt’ geen leiding, maar ‘geeft’ leiding - geeft het leiderschap aan de anderen.

Vijf. Met vergelijkingen uit het dierenrijk boei je je toehoorders. Het verhaal over de wolven onthoud je als toehoorder beter dan een theoretische beschouwing over leadership from behind.

Vier. Leiderschap is meestal ingewikkeld, maar als er een natuurlijke wetmatigheid is, dan geeft ons dat houvast. De natuur helpt om leiderschap te begrijpen.

Drie. Ze geven gezag aan je opvattingen over leiderschap. Alsof jouw opvatting een soort natuurlijk gegeven is, aansluit bij natuurlijke wetmatigheden.

Een. Verhalen over leiderschap onder dieren inspireren ons - je kunt echt geraakt zijn door dat verhaal over de Canadese wolven.

Heel vaak worden in verhalen over leiderschap, wolven, olifanten, apen, paarden, mieren en allerlei andere dieren van stal gehaald. Waarom?

Zwermgedrag

Nog zo’n voorbeeld uit het dierenrijk, dat we vaak tegenkomen: zwermgedrag. Vogels kunnen met tienduizenden tegelijk kriskras door de lucht zwermen. Meer dan een miljoen gnoes migreren ieder jaar over een afstand van 800 kilometer. Dat doen vogels en gnoes zonder leider. Hoe kan dat? Termieten kunnen met honderdduizenden tegelijk een heel complexe termietenheuvel te bouwen. Biologen leren ons dat er géén sprake is van een termiet die de leiding over de bouw heeft. Er is geen plan, geen blauwdruk, geen projectmanager, geen controlesysteem. Hoe is dat mogelijk?

De termieten leren ons dat je heel complexe organisaties kunt aansturen zonder managers

Het gaat ongeveer als volgt: de termieten nemen een hap modder, zwermen rond en laten op een gegeven moment de modder vallen. Ze laten daarbij een geurspoor achter, dat het sterkst is op de plek waar de modder wordt achtergelaten. De termieten zijn voortdurend op zoek naar geursporen en volgen uiteindelijk het sterkste geurspoor - dat dus door collega- termieten het meest gebruikt is en steeds meer gebruikt zal worden. Ze laten de modder op de plek vallen waar de geur het sterkst is, waar anderen ook de modder achterlieten. Zo ontstaat het begin van de termietenheuvel.

Termieten volgen dus een heel eenvoudige code: neem een hap modder, volg het sterkste geurspoor, laat de modder vallen waar het geurspoor opeens heel sterk is. Er komt geen leider en geen manager aan te pas. Iets soortgelijks geldt voor het zwermgedrag van vogels en gnoes: je volgt een eenvoudige code en kunt daardoor heel complexe taken aan.

Het is natuurlijk het ideale beeld voor leiderschap in professionele organisaties. Professionals - in de zorg, het onderwijs, de consultancy, in hightechondernemingen - klagen vaak steen en been over het teveel aan managers. De termieten leren ons dat je heel complexe organisaties kunt aansturen zonder managers, dat zelforganisatie en zelfsturing heel goed mogelijk zijn. Als professionals zich houden aan hun professionele codes (zoals termieten zich houden aan hun codes) gaat veel vanzelf goed in professionele organisaties. Het is een natuurlijke wetmatigheid.