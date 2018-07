Last van de eikenprocessierups? Dit kleine vogeltje is wellicht de oplossing

De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken akelige klachten die wekenlang kunnen aanhouden, zoals jeuk en irritatie aan ogen en luchtwegen.

De rups is jarenlang bestreden met liters gif en biologische preparaten. Of er werden mannen met enorme stofzuigers of gasbranders op losgelaten. Allemaal tevergeefs: de rups die aanvankelijk vooral in Brabant werd gesignaleerd, is inmiddels uitgewaaierd tot ver boven de grote rivieren.

Is er dan niks tegen te doen? Ja, misschien wel. De rups heeft wel natuurlijke vijanden. Sluipwespen, maar ook sluipvliegen en gaasvliegen bijvoorbeeld. Maar als het om natuurlijke bestrijding gaat, lijkt vooral een glansrol te zijn weggelegd voor een vogeltje van 17 gram, met een spanwijdte van snel 22 centimer: de koolmees. Het beestje, populair door zijn vrolijke zang, liefhebber van struikgewas, houtwal en loofbomen, is niet alleen immuun voor de brandharen, maar ook dol op de gehate rupsen.

Boeren in Wapserveen in Drenthe zijn bezig om de natuurlijke habitat van die wespen en vliegen te herstellen, meldt de site Nature Today. Er zijn ook nestkastjes geplaatst. En, meldt de onderzoekster, de eerste successen dienen zich aan. De koolmezen blijken inderdaad de nesten van de rupsen te plunderen en vreten zelfs de poppen. De proef met de natuurlijke bestrijding duurt drie jaar, dus snel uitsluitsel is er niet. Maar het goed nieuws is: de koolmees rukt onmiskenbaar op - in aantallen maar ook in leefgebieden.