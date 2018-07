Landroof onder bedreiging van vuurwapens: de palmolie-ellende begint nu in Afrika

Het gaat om natuurgebied waar chimpansees leven. Gemeenschappen verklaren dat ze onder dwang hun land moesten afstaan aan het bedrijf Golden Veroleum Liberia (GVL). Ook zijn mensen die protesteerden voor lange tijd vastgezet. Volgens Milieudefensie zijn Rabobank en ABN Amro erbij betrokken.

Al in 2012 belandde een klacht over de praktijken van GVL bij de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Ook Rabobank en ABN Amro zijn lid van dit initiatief voor duurzame palmolie. Toch verstrekten de banken afgelopen jaren meerdere leningen aan onderdelen van Golden Agri-Resources (GAR). Deze Aziatische palmoliegigant is via een constructie op de Kaaimaneilanden de enige investeerder in GVL. De boskap in de Liberiaanse provincies Grand Kru en Sinoe gaat gewoon door.

'Bedrijven maken misbruik'

Milieudefensie meldt dit in het rapport 'High Risk in the Rainforest', waarvoor met de lokale partner Sustainable Development Institute onderzoek is gedaan in Liberia. Palmolie, dat in veel levensmiddelen zit, komt veelal uit Maleisië en Indonesië. Daar zorgde de productie voor grootschalige ontbossing, landroof en dwangarbeid. Indonesië heeft inmiddels een moratorium afgekondigd op boskap. Producenten zien nu hun kans schoon in Afrika, waar de misstanden van voren af aan zijn begonnen. De problemen in Liberia zijn volgens Milieudefensie te vergelijken met die in Kameroen en Oeganda. "De bedrijven maken misbruik van het zwakke bestuur en het gebrek aan handhaving", zegt campagneleider Rolf Schipper.

Vaak is het land van de overheid, maar de bewoners hebben wel degelijk rechten. Bedrijven zijn verplicht tot overeenstemming te komen met de lokale bevolking. Volgens internationale normen hebben mensen recht op tijdige en begrijpelijke consultatie. De toestemming moet worden verkregen zonder druk of dwang.

Ricky Kanswea uit Nimupoh in het rapport: 'Met geweren in de hand dwong de politie ons om het contract te tekenen.' © Gaurav Madan

Daarvan is geen sprake geweest, vertelt Ricky Kanswea uit Nimupoh in de provincie Sinoe aan de onderzoekers. "Op de dag dat het contract met GVL werd afgesloten, reden drie pick-uptrucks met gewapende politie ons dorp binnen. Met geweren in de hand dwongen ze ons het contract te tekenen. Een man die niet kan lezen of schrijven, moest het ondertekenen met zijn vingerafdruk." Bij protesten werden 37 mensen gearresteerd en getuigen verklaarden dat zestien mensen langdurig werden opgesloten zonder verhoor. RSPO bevestigt deze praktijken na het doen van eigen veldonderzoek.