Landelijk wolvenmeldpunt moet boeren helpen

De dierenopvang uit het Groningse Westernieland bedacht het meldpunt samen met schaapherder Jos Robroek. Met de oprichting van het meldpunt hoopt Faunavisie vooral boeren te bereiken. Die zouden nu nog niet goed weten waar ze een melding kunnen doen.

Faunavisie ontving in het verleden al regelmatig wolvenmeldingen, die werden in kaart gebracht, maar met die informatie werd te weinig gedaan. Dit vertelde Pim Lollinga van Faunavisie tegen RTV Noord. “Het plan is nu om deze waarnemingen te controleren op echtheid en daarna beschikbaar maken voor iedereen.” Daarbij denkt Lollinga aan wetenschappelijke onderzoekers maar ook aan de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland of de Faunabeheereenheden Nederland, organisaties die schade veroorzaakt door wolven compenseren.

Het nieuwe meldpunt moet ook boeren helpen, enerzijds door hen een manier te geven om wolvenoverlast te registreren en een schadevergoeding aan te vragen. Anderzijds door hen te informeren over de aanwezigheid van een wolf in hun omgeving. Uiteindelijk hoopt Lollinga dat er een netwerk ontstaat van regionale partijen, die samen een landelijk meldpunt onderhouden.

