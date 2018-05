Laat rupsen uw pinksterbloemen maaien!

Pinksterbloemen heten pinkster, hoewel ze slechts zelden tijdens Pinksteren uitbundig bloeien. Ze hadden beter paasbloem kunnen heten. Het is zelfs de vraag of ze dit jaar, met een laat begin van de lente en een vrij vroeg vallend Pasen en dus Pinksteren, tijdens dat weekend nog bloeien.

Mijn kleine tuin staat vol met zowel pinksterbloem als look-zonder-look, en dat betekent dat er oranjetipjes door mijn tuin dwarrelen. Er is weinig dat zo'n vrolijk lentegevoel veroorzaakt als een oranjetipje!

Oranjetipjevrouwtjes zijn witjes met een gemarmerde onderkant. De mannetjes lijken hun witte vleugels in oranje verf te hebben gedoopt. Ze drinken nectar van allerlei bloemen, niet per se van pinksterbloem of look-zonder-look. Toch dartelen ze graag bij die bloemen rond, omdat hun potentiële minnaressen daar te vinden zijn. Die zetten na een paring hun eitjes af op die twee of op sterk aan hen verwante bloemen, zoals judaspenning. En dan leggen ze één eitje per plant.