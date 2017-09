Laat mensen maar flink dokken voor hun schadelijke, betegelde tuinen

Hoe kun je nou een levenloze tegel-, grind-, of plankenvlakte verkiezen boven de troostrijke schoonheid van een levende tuin? De herfstbloemen waar atalanta's, koolwitjes, dagpauwogen en kleine vossen langs dwarrelen, de bijen, hommels en zweefvliegen op de bloeiende klimop...

Waarom kopen mensen een tuin, als ze geen tuin willen? Een groene tuin is niet alleen fijn, het wordt een collectieve noodzaak. En wel om verschillende redenen: bloemrijke tuinen kunnen een toevluchtsoord zijn voor een deel van de bijen en vlinders waarvoor op het gesteriliseerde platteland geen plaats meer is. In het verhitte klimaat zorgen tuinen voor koelte - een groene wijk blijft koeler als de zomerzon brandt. Tuinen zuigen het hemelwater op, goed tegen verdroging en goed om het overbelaste riool te ontzien. Mooi woord: hemelwater.

Als mensen onnodig schadelijke dingen willen, dan moeten ze er maar voor betalen