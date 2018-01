Laat die gasaansluiting toch lekker zitten

Maar Jurjus' betoog staat of valt met zijn eerste zin: 'Huishoudens die definitief van het gas af willen, moeten hun gasaansluiting laten verwijderen'. Dat suggereert een noodzakelijkheid die er niet is. Wettelijk niet, en veiligheids-technisch niet. Het risico op gaslekkage wordt echt niet groter.

Verwijderen van de gasaansluiting is weliswaar beleid van een aantal netbeheerders in de club van Jurjus, maar niet van allemaal. Van de grote drie doen Enexis en Stedin het heel anders dan Liander. Ze sluiten permanent af met een verzegeling van de gasaansluiting. Stedin moedigt het zelfs aan en doet het gratis; Enexis rekent een redelijk tarief voor verzegelen voor onbepaalde tijd. Jurjus' opvatting dat 'het goedkopere 'afsluiten' ... helaas geen permanent alternatief is' wordt dus niet door al zijn leden gedeeld.

Zouden we alle 7 miljoen gas­aan­slui­tin­gen één voor één afsluiten, dan zijn we meer dan 4 miljard euro kwijt.

De energietransitie gaat ons allemaal veel geld kosten. Juist daarom zouden we zinloze uitgaven moeten vermijden, zoals voor iedere individuele klant die van zijn gas af wil, een busje met drie medewerkers laten voorrijden om alle oud-ijzer uit de straat te trekken, à raison van minimaal 605 euro. Hoogst inefficiënt: zouden we alle 7 miljoen gasaansluitingen in Nederland op deze wijze één voor één afsluiten, dan zijn we meer dan 4 miljard euro kwijt.

Als het de netbeheerders menens is, verzinnen ze dus wat beters. Bijvoorbeeld: verzegel, en zorg dat met een kleine verzekeringspremie de theoretische risico's op eventuele lekkage in de toekomst gedekt zijn. Combineer dat desnoods met periodieke controles tegelijk met die van de elektriciteitsaansluiting. Tegen de tijd dat de hele straat van het gas af is, kun je dan in één handeling iedereen afsluiten. Bovendien: wie weet wat we nog aan (gas)infrastructuur nodig hebben als we overschotten van groene stroom gaan omzetten in waterstof of methaan.

Het uitgangspunt van Jurjus dat de gasaansluiting moet worden verwijderd, voegt zinloos hoge kosten toe aan de energietransitie. Jurjus en een deel van zijn leden zouden mensen met een kleine beurs beter dienen door kritischer naar hun eigen beleid te kijken.