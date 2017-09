Laat alleen elektrische auto's harder dan 100 rijden

Op het gevaar af dat u me gaat zien als de man die het aldoor maar over elektrische auto's heeft, wil ik toch weer even aandacht vragen voor dit snel oprukkende fenomeen. Het nieuws erover overspoelt je namelijk bijkans. Een greep uit de berichten van de laatste weken: China, de grootste automarkt ter wereld, zint op een tijdschema om de uitlaat-auto helemaal te verbieden. Engeland wilt dat in 2040, Schotland in 2032, India in 2030 en Noorwegen al in 2025. In Noorwegen is nu al bijna de helft van alle nieuwe auto's elektrisch.

Duitsland, hét autoland van de wereld, vreest de concurrentie van Tesla en China nu ev's de autotoekomst gaan beheersen en de Duitse autobouwers die ontwikkeling hebben onderschat. Niet het vluchtelingenprobleem, maar de nationale auto-industrie met haar miljoenen banen is er het hoofdthema van de komende verkiezingen. Volkswagen heeft, na het dieselschandaal, een elektrische schok gekregen en besloten om 70 miljard euro in ev's te steken. In 2030 moeten van alle modellen elektrische versies beschikbaar zijn.

En Nederland? We zijn na Noorwegen het land met het grootste aandeel ev's bij de verkoop van nieuwe auto's, maar met 6 procent houdt het niet over. We hebben echter ook de grootste dichtheid van laadpalen en snellaadstations, dus de vooruitzichten zijn in principe prima.

Tegelijkertijd worstelen we met grote overschrijdingen bij de luchtvervuiling. Een van de redenen: het wegverkeer. De rechter moest er deze week aan te pas komen om de overheid tot maatregelen te dwingen.

Een van de oorzaken van de vieze lucht is hard rijden op snelwegen. We mogen dankzij de autominnende regering sinds een paar jaar weer 130 kilometer per uur rijden waar tot dan 120 of zelfs 100 het maximum was. 100 in plaats van 130 scheelt enorm in de hoeveelheid vervuiling, niet alleen wat de CO2 betreft. De stikstofvervuiling daalt bijvoorbeeld met bijna 30 procent als je van 130 teruggaat naar 100 km/uur. Dat wil zeggen: bij auto's die op fossiele brandstof rijden. Want bij elektrische auto's komt uiteraard helemaal niets uit de uitlaat; die hebben niet eens een uitlaat.

Zou het dus niet slim zijn als het nieuwe kabinet de maximumsnelheid voor uitlaatauto's verlaagt naar 100, en alleen elektrische auto's toestaat om 130 te rijden? Je verbiedt de brandstofauto's niet, maar maakt ze minder aantrekkelijk voor de macho's onder ons (en nee, dat zijn niet alleen mannen). Wedden dat dit de verkoopcijfers van uitlaatauto's flink drukt en die van stekkerauto's een enorme boost geeft? Het kost je geen cent subsidie. En de luchtvervuiling neemt met sprongen af...

In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

