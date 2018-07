Kwie Kwie Kwie Kwie Kwie, een boek vol fascinerende verhalen voor jonge vogelaars

Vanuit je kamerraam, vanaf het balkon. Of gewoon tijdens een autorit of vanuit de trein - je ziet ze op palen langs de weg, op lantaarnpalen, in bomen, struiken of velden. Zo beschrijft Dreef, ambassadeur van de Vogelbescherming, ze ook in 'Kwie Kwie Kwie Kwie Kwie, een boek vol vogelverhalen.' De auteur, die haar vogelpassie eerder ook deelde met tv-kijkend Nederland ('BinnensteBuiten' en 'In de ban van de Condor'), verzamelt daarin een veertigtal leuke en vooral verbazingwekkende vogelverhalen. Speciaal voor jongeren, de starters in de ornithologie. De smaakvolle, speelse illustraties van Liset Celie, maken het boek ook visueel aantrekkelijk.

Zo schrijft Dreef bijvoorbeeld over de patatmeeuw van Texel, een mantelmeeuw die een nest heeft op het Waddeneiland maar foerageert bij een frietkraam in Amsterdam. Al met al vliegt het dier zo ruim driehonderd kilometer per dag. En ook over de wedloop tussen koekoek en gastouder. Hoe de koekoek gastouders uitzoekt voor het ei dat zij zelf niet wil uitbroeden: het moeten nesten zijn met soortgelijk gekleurde eieren. En hoe gastouders op hun beurt koekoekseieren zonder pardon het nest uitwerken als de kleur of vlekken nét iets teveel afwijken van hun eigen leg.

Het zijn deels voor jongeren wellicht minder bekende verhalen. Het zijn wel allemaal verhalen die vogels fascinerend maken. De vogeltrek, de slechtvalken op de Amsterdamse Zuidas, maar ook over het imitatietalent van de spreeuw, die helaas ook steeds minder vóórkomt. Van de spreeuw hoorde Camilla Dreef ooit geluidsopnames; de vogel was opgegroeid op een boerderij en kon het geluid van een haan, een schaap en zelfs de motor van een startende tractor nadoen.

De verhalen zijn vaak persoonlijk geschreven. Zo deelt ze met de lezer wat ze ziet als ze op de trein wacht, wat ze in haar tuin of het bos aantreft maar ook hoe ze als scholier/student werd afgeleid door scholeksters buiten. Dat ze zichzelf zo naar voren schuift, daar moet je van houden. Maar zo'n persoonlijke aanpak werkt wel.

Camilla Dreef,

Kwie Kwie Kwie Kwie Kwie. Een boek vol vogelverhalen.

200 blz.

Uitgeverij Nieuwezijds,

€ 18,95

