Krijgt Arnhem straks natte voeten nu het woningen wil bouwen langs de Nederrijn?

Aan de linkerkant van de Stadsblokkenweg liggen oude, verroeste boten, aan de andere zijde weilanden en een wilgenbos. Je kunt hier in de omgeving zomaar een bever of visarend spotten, terwijl de konikpaarden rustig staan te grazen. Stadsblokken-Meinerswijk is een ietwat rommelig natuurgebied pal tegenover het Arnhemse centrum, op de zuidoever van de Nederrijn. Dat het gebied veel mooier en toegankelijker kan worden, daar lijkt iedereen het over eens. Maar hoe precies, daarover wordt in Arnhem al jaren gesoebat.

In heel Nederland worden bomen en zelfs woningen weggehaald om rivieren de ruimte te geven. Arnhem kiest juist voor een flinke blokkade. Pier Vellinga, emeritus hoogleraar klimaatverandering

Kondor Wessels Projecten (KWP), sinds een paar jaar eigenaar en projectontwikkelaar van het grootste deel van Stadsblokken-Meinerswijk, maakte een masterplan met meer natuur, meer recreatie en de aanpak van de verslonzing. En ja, ook ruim 400 woningen. Maar is het bouwen van woningen in de uiterwaarden wel zo'n goed plan?

Nevengeul De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat gaven onlangs een voorlopig 'ja'. Het plan voldoet volgens Rijkswaterstaat aan de Waterwet. Wat daarbij meespeelt is dat KWP een nevengeul aanlegt die de waterstand in de Rijn met zeven centimeter verlaagt bij hoog water. "Activiteiten zoals woningbouw mogen alleen in het rivierbed plaatsvinden als het per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert”, licht Rijkswaterstaat toe. “Arnhem krijgt er spijt van als dit doorgaat", denkt Pier Vellinga, emeritus hoogleraar Klimaatverandering. "Het is op zijn zachtst gezegd niet handig hier huizen te bouwen. In heel Nederland worden in de uiterwaarden bomen en zelfs woningen weggehaald om de afvoer van het water in de rivieren ruimte te geven. Arnhem kiest juist voor een flinke blokkade. Er wordt hier geen ruimte aan de rivier gegeven, maar er wordt ruimte gepakt. En dat terwijl de dijken in het gebied nog niet zijn verzwaard.” Volgens de huidige eisen voldoen de plannen aan de regels, erkent Vellinga. Maar de hoogleraar kijkt verder in de toekomst. "Vanwege de klimaatverandering moeten de rivieren steeds meer water kunnen verwerken. Daarom worden de eisen en regels aangescherpt. Als je kiest voor woningbouw op deze plek, moet je over een paar jaar extra maatregelen nemen om het water af te kunnen voeren."

Cadeau Verantwoordelijk VVD-wethouder Roeland van der Zee maakt zich geen zorgen en vaart op de inschatting van Rijkswaterstaat, waar nauwkeurig is gerekend en getoetst aan klimaatmodellen. “Er komt meer ruimte voor de rivier door de aanleg van een nevengeul. Het gebied wordt veel groener, een mooi cadeau voor de inwoners van Arnhem die er meer aantrekkelijke en toegankelijke natuur voor terug krijgen. “Alleen daar waar bedrijfsgebouwen stonden, komen woningen. Het bebouwde oppervlak is straks amper 1 procent van het totale gebied. Rijkswaterstaat stemt niet zomaar in met woningbouw in de uiterwaarden. Zelfs in het meest zwarte scenario staan de woningen op een veilige plek." De woningen en wegen zijn straks extra obstakels waar het water tegenop gestuwd wordt, waardoor het nog veel hoger komt te staan Reanda van Duinen, bewoner van het gebied Er wonen momenteel zo’n honderd mensen in het gebied. “Tot hier”, wijst Reanda van Duinen met haar hand net onder haar heupen. “In 1995 stond ik tot hier in het water. We waren compleet afgesloten van de bewoonde wereld.” Van Duinen woont in een boot in de Haven van Coers, midden in het gebied. De woonark ligt dieper dan ooit in het water, vanwege de lage waterstand. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat het water in 1995 zeker tien meter hoger stond. “We moesten met een bootje het gebied uit, alles was ondergelopen.” Bij buurtschap De Praets klotste het water tegen de huizen die er soms al meer dan honderd jaar staan, zeker 30 centimeter hoog. De plannen voor woningbouw vindt ze waanzin. “Ik snap gewoon niet waarom hiervoor wordt gekozen. Ik geloof best dat de woningen hoog genoeg gebouwd worden, zodat de bewoners droge voeten houden. De woningen en wegen zijn straks extra obstakels waar het water tegenop gestuwd wordt, waardoor het nog veel hoger komt te staan ben ik bang.”

Niet verzekerd Volgens wethouder Van der Zee komen er zeker maatregelen om ook de bestaande woningen beter te beschermen. "Dat doen we in overleg met de bewoners.” Vellinga waarschuwt dat de woningen die buitendijks staan niet verzekerd zijn voor schade door overstroming. Een risico dus voor de toekomstige bewoners. Het Verbond van Verzekeraars bevestigt dat en zegt dat Arnhem in elk geval goed aan risicomanagement moet doen. Vorige maand heeft het Arnhemse stadsbestuur het bestemmingsplan vrijgegeven voor publicatie. De wethouders van GroenLinks stemden tegen het plan. Er zijn inmiddels ook Kamervragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over Stadsblokken Meinerswijk. Binnenkort neemt de Arnhemse gemeenteraad een besluit.

