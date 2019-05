Kraaien, spreeuwen en mussen in Parijs

De kraaien in de Jardin des Plantes worden geteld en zelfs geringd door het natuurmuseum. Kraaien, meestal verafschuwd omdat ze kuikentjes eten, worden in Parijs om die reden juist gelauwerd – ze zouden de stadsduiven eronder houden.

De botanische tuinen zijn mij, zoals veel oude plantsoenen in Parijs, te gestileerd, met strak gesnoeide platanen. Er stappen veel zwarte kraaien rond. U denkt misschien: ‘Kraaien? Bah.’ Maar een grote groep kraaien in een stadspark is in Nederland niet vanzelfsprekend meer. Net als kauwen, spreeuwen en mussen zijn die zo talrijke broedvogels allengs in aantal afgenomen. Niemand weet exact hoe ernstig, want wie telt er nou mussen of kraaien?

Zoon en ik bezoeken dochter annex zus in Madrid. Vanwege de vervuiling van vliegtuigen en de reiservaring nemen wij de trein. Onderweg slapen wij een nacht in Parijs, waar we bij Gare de Lyon de plantentuin doorkruisen en door de Jardin Tino Rossi de linker Seine-oever volgen.

Gratis overnachten

Die jardin met de Italiaanse naam is lang en smal en biedt fraaie doorkijkjes op de Seine. Hij is dag en nacht open, dus hangen er lieden rond die er gratis overnachten. In de bomen zingen merels en zwartkopjes. Over de rivier vliegen zilver- en kokmeeuwen. Via notre zwartgeblakerde dame bereiken wij de rechteroever waarlangs wij teruglopen, na een terras te hebben bezocht.

In het perkje naast onze tafel nemen huismussen zandbaden, soms onderbroken voor een bliksemaanval op een door ons gemorste kruimel

U vraagt zich misschien af hoe het honorarium van een natuurdagboekanier toereikend kan zijn voor een Parijs’ terras. Zelfs hartje stad zijn eenvoudige tentjes te vinden, waar je voor 15 piek een maaltijd met toetje krijgt. Wij nemen plaats aan een picknickbank, terwijl spreeuwen over ons heen vliegen. Vergeefs kijken wij uit naar gierzwaluwen; die vinden zelfs Parijs nog te koud en zullen we pas de volgende dag boven Nîmes zien. In het perkje naast onze tafel nemen huismussen zandbaden, soms onderbroken voor een bliksemaanval op een door ons gemorste kruimel.

