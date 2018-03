Korting op kipkluifjes tijdens de vleesloze week

Elke dag vlees eten is hopeloos uit de tijd, vindt de stichting Nationale Week zonder Vlees. Die week begon vandaag, op de dag dat ook de inschrijvingstermijn voor dertig dagen zonder alcohol verliep. Te laat met aanmelden voor een van deze acties? Dan is er volgende maand voor iedereen die iets goeds wil doen de Wandel naar je Werk-dag, een maand later gevolgd door de Fiets naar je Werk-dag. Er komen nog dagen voor veganisme en vegetarisme en een bewuste visweek. Voor de rokers is er in de herfst het bekendste voorbeeld op de goed-doenkalender: Stoptober. Of deze acties succes hebben?

Lees verder na de advertentie

Harde kern Dat hangt niet alleen af van het aantal deelnemers, zegt Mischa Koster. Hij bestudeert als mediapsycholoog welk effect radio, tv, kranten, sites en sociale media hebben op mensen. “Bij de Nationale week zonder vlees zal er een harde kern zijn die eraan meedoet”, zegt hij. “Zij moeten zichtbaar zijn. Ons gedrag wordt namelijk beïnvloed door wat anderen doen. Blijft die harde kern buiten beeld, dan blijft de vleesloze week bij dat kleine groepje. Treden ze via sociale media naar buiten en pakken reguliere media het op, dan beginnen anderen te denken: iedereen doet het, dus is het vast goed.” #weekzondervlees Tweets Op Twitter stond #weekzondervlees meteen in de toptien van meest gebruikte termen en zoals uit dit bericht blijkt, volgen ook de landelijke media. Dat zal niet iedereen overtuigen. Mensen die vinden dat ze niet hebben gegeten zonder een bal gehakt of stuk rood vlees op hun bord, halen hun schouders op over de vleesloze week. “Ik ben dol op vlees”, zegt Koster. “Dus no way dat ik meedoe.” Na zo’n week eet je weer vlees, maar misschien is je con­sump­tie­pa­troon toch iets veranderd en eet je bewuster Mediapsycholoog Mischa Koster Hoeveel mensen meedoen aan de vleesloze week zal later blijken. De alcohollozen van Ikpas hebben 11.000 deelnemers, Stoptober telde er vorig jaar 57.000. Campagneleider Martijn Planken van Ikpas kijkt niet alleen naar aantallen. “Het gaat ons erom dat je opnieuw leert drinken. Ik bedoel dat mensen bewuster leren omgaan met hun alcoholgebruik. En sta je een keer met een glas wijn in je hand, dan is je maand zonder alcohol niet mislukt. Dat is een leermoment.”

Blije kip Ikpas claimt dat 70 procent van de deelnemers structureel minder drinkt na deelname. Stoptober komt ook bijna aan dat percentage: 67 procent was na twee maanden nog rookvrij, blijkt uit onderzoek van een paar jaar terug. “Je moet echt een intrinsieke motivatie hebben om te stoppen”, zegt Koster. “Bij vlees eten ligt dat anders. Na zo’n week eet je weer vlees. Al is je consumptiepatroon misschien toch iets veranderd en eet je bewuster.” De Nationale Week zonder Vlees heeft onder meer steun gekregen van Albert Heijn, Jumbo en Deen. Maar bij Jumbo is het gehakt deze week in de aanbieding, bij Albert Hein de kipborrelhapjes en bij Deen de gerookte ossenworst. Al heeft Deen ook de vegetarische kaasschnitzels afgeprijsd.