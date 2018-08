Koopt u hier straks uw tweedehands telefoon met garantie?

Als je telefoon kapot is, dan koop je toch een nieuwe? Dat is voor veel mensen allang geen vanzelfsprekendheid meer. De refurbished telefoon rukt op. Dat is een tweedehands telefoon die na een opknapbeurt met garantie wordt doorverkocht.

In Nederland houden al heel wat bedrijven zich bezig met dit refurbishen. Zo is er Swoop, dat zijn producten verkoopt via Forza, Green Mobile en elektronicagigant Mediamarkt. Ook bekende verkopers van nieuwe apparaten doen eraan mee. Zoek op Bol.com naar een iPhone 6s en het eerste resultaat is een refurbished exemplaar, ook Coolblue en Tele2 verkopen de opgeknapte apparaten. Doorverkoper Leapp, die alleen handelt in Apple-producten, maakte een doorstart na een faillissement eerder dit jaar.

Nu meldt zich een nieuwe, grote speler in Nederland: reBuy, Europees marktleider op het gebied van refurbished elektronica. ReBuy verkoopt niet alleen telefoons, maar ook spelcomputers, camera's en laptops.

Spoel vooruit naar 2018: reBuy heeft 5 miljoen klanten van een opgeknapt apparaat voorzien, verwerkt dagelijks honderdduizend producten, heeft het refurbishcentrum verplaatst naar Polen en het bedrijf heeft vestigingen in Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Nederland. Later dit jaar komen daar nog twee landen bij, maar welke dat zijn, wil de leiding nog niet onthullen.

Het bedrijf ontstond aan de keukentafel van vijf Berlijnse studenten die tweedehands games opkochten en weer verkochten. Sinds 2009 zit er ook elektronica in het assortiment. Die koopt reBuy in van zowel consumenten als bedrijven.

Trouwringen

Wie van zijn oude apparaat af wil, stuurt het op naar reBuy in Duitsland. Dat doet een prijsvoorstel, koopt het product, knapt het op in Polen en verkoopt het in een van de vier categorieën: 'als nieuw', 'zeer goed', 'goed' of 'sterk gebruikt'. Wie vindt dat hij of zij niet genoeg geld krijgt voor het opgestuurde oude product, kan het terugkrijgen. Dat zijn best veel vervoersbewegingen, erkent Heldens. "Daar zit ruimte voor verbetering. Sinds kort gebruiken we een verpakkingsapparaat dat producten zonder plastic en kleiner verpakt, zodat ze minder plek innemen in de vrachtwagen."

De duurzame gedachte achter het principe is dat een gebruikte telefoon of spelcomputer nog prima een paar jaar mee kan, en dat er dus geen nieuw product gemaakt hoeft te worden. Ook hoeven er dan geen nieuwe grondstoffen te worden gewonnen. In telefoons zit onder meer goud, zilver, koper, aluminium en kobalt.

Lang niet alle telefoons worden helemaal binnenstebuiten gekeerd. Heldens: "Soms maken we ze alleen van binnen en van buiten schoon en zijn ze weer zo goed als nieuw. Of we vervangen alleen de batterij."

Een gemiddelde mobiele telefoon is na een paar jaar alweer verouderd. Soms omdat hij kapot is of de batterij het nauwelijks nog een dag volhoudt, soms omdat het model is ingehaald door nieuwere, betere en snellere modellen met nog meer functies. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal berekende in 2015 dat er zo'n drie miljoen ongebruikte mobieltjes rondzwerven in Nederlandse huishoudens. Daarin zit genoeg goud om zo'n 15.000 trouwringen te maken.

Vorig jaar concludeerde marktonderzoeker Gfk dat het merendeel van de telefoons na drie jaar wordt afgedankt. De belangrijkste reden daarvoor is niet dat de telefoon defect was, maar dat hij niet meer aan de wensen voldeed en een andere telefoon nou eenmaal beter was of andere snufjes had.