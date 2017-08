Koninginnepages, wel drie op een dag

In de zuidoostelijke helft van ons land is ie niet eens zeldzaam meer. Ook niet algemeen trouwens, je moet waarschijnlijk heel wat kleine vossen en koolwitjes afvinken, voor je een koninginnepage tegenkomt, maar de pages worden ieder jaar overal in Limburg, Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Gelderland gezien. En ze rukken verder op, zelfs tot op de Waddeneilanden. Daar zal de noordwaartse expansie moeten stoppen, want op zee kunnen geen vlinders leven. Mocht de woestijnvorming ze uit Zuid-Spanje wegjagen en verschuift hun hele leefgebied noordwaarts, is de zee een ernstige belemmering.

Lees verder na de advertentie

De vlinders zijn er vooral in augustus, nu dus, en ze kunnen tot eind september blijven rondfladderen

Ik ken koninginnepages en de minstens even mooie koningspages uit Zuid-Europa en had ze tot voor kort nooit in Nederland gezien. Koningspages heb ik nog steeds niet in Nederland gezien, maar die rukken ook lang niet zo snel op als koninginnepages. Onlangs was ik in Zuid-Limburg en daar zag ik drie koninginnepages op een dag. Drie! Mijn dag kon niet meer stuk. Grappig hoe blij zoiets eenvoudigs een mens kan maken. Bloemen, bijen, vlinders, vogels - waarom maken we het de dieren die ons blij maken zo moeilijk? Hoewel koninginnepages het hier goed doen dankzij onze klimaatverandering, dat dan weer wel.

Het zijn grote vlinders, hun gele vleugels laten een zwart raster zien, waarin een rij blauwe en twee oranje stippen je een knipoog geven. Elk van beide achtervleugels loopt uit in een punt en beide punten lijken een dubbele staart te vormen.

Misschien dat het zaaien van wilde peen in wegbermen de vlinders in de kaart speelt, want koninginnepagerupsen eten graag peen. Peen heeft witte schermbloemen met een donkerpaarse stip in het midden. De vlinders zijn er vooral in augustus, nu dus, en ze kunnen tot eind september blijven rondfladderen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.