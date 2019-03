Konikpaarden uit de polder zijn welkom in Spanje en Wit-Rusland

De verhuizing is onderdeel van de nieuwe strategie voor de Oostvaardersplassen, die erop neerkomt dat er minder beesten op de beschikbare vierkante meters moeten rondlopen.

De konikpaarden zijn volgens Staatsbosbeheer zeer gewenst ­in de nieuwe thuislanden. In Spanje komen ze terecht in een natuurgebied van 175 hectare en hun nieuwe buren zijn Schotse hooglanders. Het enige wat de paarden moeten doen voor hun nieuwe habitat onder de Spaanse zon? Grazen om ervoor te zorgen dat verschillende soorten welig blijven tieren. In het gebied vinden verder jeepsafari’s plaats, dus ­lachen naar het vogeltje zal ook ­gewaardeerd worden.

De echt ruige types kunnen terecht in Wit-Rusland

De echt ruige types kunnen terecht in Wit-Rusland, waar de paarden worden geplaatst in het grootste bosgebied van het land. Het Naliboksky-natuurreservaat beslaat een oppervlakte van 87.000 hectare en ook daar dreigen open gebieden door het ontbreken van grote grazers te overwoekeren.

De 25 tot 30 dieren die naar Spanje gaan, vertrekken binnenkort al. Zij krijgen hooi mee uit Nederland, zodat ze wat makkelijker kunnen wennen en omdat de natuurlijke vegegatie in het gebied nog niet goed op gang is gekomen. De grotere groep die naar Wit-Rusland gaat, zal even moeten wachten. Omdat de dieren in quarantaine moeten en het voor de merries niet fijn is om drachtig vervoerd te worden, ­vertrekken zij in juni uit de ­polder.

