Koks moeten de eetcultuur veranderen

Kwal met een vulling van knolselderij. Het is echt lekker, verzekert kok en sociaal geograaf Lars Charas. Het is het eten van de toekomst. Net als snackballetjes van suikerwier, kruidig gebakken geitenboktestikels en zilte aardappels. Wil de wereldbevolking 'blijven eten', dan zal het voedselpatroon drastisch moeten veranderen, is de stelling van Charas' boek 'Blijven eten'.

Hoewel er veel recepten in staan, voldoet het etiket 'kookboek' eigenlijk niet. Het is een leerboek, naslagwerk, handleiding voor verandering en culinaire reis over de wereld ineen. Een project waar Charas zelf zijn hele hebben en houwen in heeft gestoken - letterlijk, hij woont momenteel in een caravan - en waarvan hij hoopt dat het zijn weg vindt naar koksopleidingen en de consument.

Charas zweeft in het boek eerst, als een sociaal geograaf, boven het wereldvoedselsysteem. "Dat is een gigantisch mondiaal proces met een hele grote impact op grondstoffen, een relatief kleine output en veel afval", vat Charas de kern samen bij een kop koffie in het groen achter de Hermitage in Amsterdam. De vervaardiging van elke maaltijd kost de energie uit 1,2 liter diesel, in 2050 moet de wereld 70 procent meer eten produceren omdat de bevolking en de welvaart groeit, een kwart van de landbouwgronden is nu al uitgeput. "Dat kan niet. Het systeem gaat crashen, daar ben ik heel pessimistisch over."

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Twaalf plantensoorten

Mede door toedoen van landbouwgrootheid Nederland, constateert Charas: "Door technologie en massaproductie is ons voedselsysteem uniform geworden. Tachtig procent van wat mensen eten, komt van maar twaalf plantensoorten. Slechts drie grassoorten, tarwe, maïs en rijst, zorgen voor 50 procent van onze energiebehoefte. Dertig ingrediënten die van de tien grote zaadbedrijven in de wereld komen zijn betrokken bij 98 procent van de voedselproductie. Dat maakt enorm kwetsbaar. We hebben geen back-up meer, geen ander landbouwsysteem, de kennis om het anders te doen is er niet. Boeren in India bijvoorbeeld zijn verslaafd gemaakt aan zaden en bestrijdingsmiddelen van Monsanto, die kunnen daar niet zo maar vanaf, ze zijn schulden aangegaan en de micro-organismen in hun bodems zijn vernietigd."

In al die gekke koppen van koks leven interessante ideeën die ik wil ontsluiten

Met veel cijfers, feiten en kaarten zet Charas het probleem neer in het boek. Alles komt voorbij: grondstoffen, bodem, water, voedingsstoffen, biodiversiteit, ecologische voetafdruk, klimaat, ethiek, gelijkheid. Met het schetsen van mogelijke oplossingen, komt de kok in Charas naar boven. "Diversiteit moet het systeem weerbaarder maken. Veel meer verschillende gewassen gebruiken, andere soorten gerechten ontwikkelen, kooktechnieken onderzoeken. In de keuken komt het allemaal samen."

Charas richt zich daarom op koks en consumenten. "De enige die uiteindelijk verandering op gang kan brengen, is de consument. Van bedrijven zal het niet komen, die zijn met winst bezig. Van overheden ook niet, die kijken niet naar de lange termijn en weten niet wat ze ermee aan moeten. Maar die consument is niet geïnformeerd en bovendien in dit deel van de wereld verwend door het aanbod in de winkels. Een kok is een professionele consument, die voorop kan lopen om andere recepten te bedenken."

Een culinaire wereldreis langs zestig topkoks en wetenschappers, eerder deels als serie in deze krant verschenen, probeert nieuwe en weggezakte kennis over eetculturen en koken te ontsluiten. Hoe de geit van kop tot staart te gebruiken bijvoorbeeld, dat kimiriwormen prima te eten zijn - 'wel even wennen aan de smaak' - en dat de zee met wier, algen, schelpen en kwallen veel meer voedsel biedt dan gewilde maar bedreigde vissoorten als tonijn.

Ook met voedselafval is nog iets te beginnen. "Neem plantaardige olie. Als je die perst blijft er een koek achter, daar zitten nutriënten in. Nu wordt dat gebruikt als veevoer maar je kunt er ook snacks of smoothies mee maken."

Zo'n product belandt echter niet zomaar in de supermarkt, ziet Charas. "Als je dit aan mensen vertelt, vinden ze het super. Maar als het in de winkel ligt, willen mensen het dan ook hebben als erop staat dat het van een bijproduct gemaakt is? Alles moet positief vermarkt worden, zo zit de wereld in elkaar."