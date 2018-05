Kokkels, strandgapers, nonnetjes, boormossels; wat een leven zit er in het wad!

De zon schittert door vlokkige wolken en zorgt voor spectaculaire vergezichten. De ontluikende lamsoor en zeekraal hebben frisgroene lentetinten, terwijl jonge zeealsem zijn kruidige waddengeur verspreidt. Prielen kronkelen om ons heen, lepelaars vliegen over, een kiekendief passeert, eidereenden bezetten een zandbank en wij halen bruine voetjes en frisse neuzen. Er waait een harde noordenwind. Tegen die wind in komt de vloed op. We zien het water gestaag naderbij sijpelen.

Lees verder na de advertentie

We blijven even staan bij een pol slijkgras en buigen ons over een beginnend mosselbankje, over kokkels, strandgapers, nonnetjes, boormossels en platte slijkschelpen, over wadslakjes en wadpieren. Wat een leven zit er in het wad! Geen wonder dat we rosse grutto's, bontbekplevieren en vooral bonte strandlopers voedsel zien zoeken.