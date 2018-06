Klimaatvriendelijke schapen? Nieuw-Zeeland fokt ze

En die boeren zitten dan weer vol met methaan, een van de krachtigste broeikasgassen. Daardoor heeft Nieuw-Zeeland het moeilijk om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Ongeveer vijftig procent van alle uitstoot van broeikasgassen komt er uit de veeteelt, beduidend meer dan in de meeste andere landen. Er bestaat inmiddels wel veevoer dat schapen minder laat boeren, maar dat is niet echt geschikt voor Nieuw-Zeeland, waar het grootste deel van het schapendieet afkomstig is van grazen in de vrije natuur.

De kli­maat­vrien­de­lij­ke schapen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee

Sinds ruim tien jaar doet Nieuw-Zeeland daarom onderzoek naar andere manieren om de uitstoot te verminderen. Het biotechbedrijf AgResearch mat hoeveel methaan verschillende schapen uitstootten, en fokte van de minder hevig boerende exemplaren een klimaatvriendelijke kudde, die nu in het plaatsje Mosgiel rondwandelt. Ze zijn inmiddels in de derde generatie beland, en ze stoten gemiddeld 10 procent minder methaan uit.

De onderzoekers vertelden onlangs aan Radio New Zealand dat ze binnen een paar jaar ook in de rest van het land geïntroduceerd kunnen worden. Dat zal een langzaam proces zijn, waarschuwen ze.

Maar het kan wel een handje geholpen worden door een onverwachte meevaller. Die methaanboeren zijn namelijk ook gewoon verloren energie. En inderdaad blijken de klimaatvriendelijke schapen niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee: ze produceren iets meer wol dan hun ongegeneerd doorboerende soortgenoten.