Klimaatverandering + plensbui = natte sokken

Aan de Molstraat in Delft, tegenover de Hema, hangt over de gracht een waslijn vol met sokken. Bij de waslijn staat dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt. In de regen. In de winkelstraat probeert hij mensen wat te leren. “Heb jij weleens natte sokken gehad?”, vraagt hij een voorbijganger. “Geen tijd”, krijgt hij terug.

Met de natte-sokken-actie wil het Hoogheemraadschap Delfland in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen volgende maand mensen informeren over de toenemende wateroverlast. De waslijnen hangen al in vier steden, vandaag volgen Vlaardingen, Schiedam en Naaldwijk.

De Delftse Jolita van van Kuilenburg (64) passeert met flinke pas de waslijn. “Is dit niet die actie van Alzheimer Nederland?”, vraagt ze zich hardop af. Daverveldt legt uit: “Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met plensbuien. En dat betekent af en toe natte sokken. Om de wateroverlast te beperken hebben we iedereen nodig.”

Verstening

Of de roep om burgerhulp betekent dat het misgaat bij het waterschap? “In tegendeel”, zegt hij. Als dijkgraaf van zijn waterschap doet hij er alles aan om te zorgen dat het water goed doorstroomt en er ruimte komt om water op te vangen. “Maar er wordt steeds meer gebouwd en door die verstening zakt regenwater niet snel in de grond weg. Het riool kan al dat regenwater niet aan en raakt overbelast. Met als gevolg plassen op straat, of erger”, zegt Daverveldt.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van hoogheemraadschap Delfland voor waslijnen met daaraan natte sokken opgehangen, om aan te geven dat burgers meer moeten doen om wateroverlast tegen te gaan. © Phil Nijhuis

Wat burgers kunnen doen om te helpen in de strijd tegen wateroverlast? “Minder tegels leggen en juist meer groen in hun tuinen en op daken. En meer regentonnen neerzetten die regenwater opvangen”, zegt hij. De meeste voorbijgangers in Delft hebben geen tijd voor een gesprek, ze willen niet te lang in de regen staan. “Ja, dit is natte-sokken-weer”, grinnikt Daverveldt. Zijn enthousiasme over water lijkt onuitputtelijk, zelfs nu zijn leren puntschoenen bijna in een plas water verdwijnen.

Terug naar de wateroverlast. “We zagen het vorig jaar al”, zegt hij. “2018 begon met heel veel regen, maar in de zomer kampte we met een neerslagtekort.” Met dat soort grillig weer moet het Hoogheemraadschap de komende jaren rekening houden. “Een goede waterhuishouding lijkt voor velen vanzelfsprekend, maar er moet echt samengewerkt worden. De overheid kan veel, maar de klimaatverandering is te groots om in je eentje op te lossen”, stelt de dijkgraaf.