Klimaattop Zuid wil duurzame beweging op gang brengen, omdat het milieu geen grenzen kent

Het moet wereldwijd, het moet landelijk, maar het moet ook in de provincies gebeuren. Vanuit dat besef kwamen de drie zuidelijke provincies gisteren samen op de zogeheten Klimaattop Zuid, om te praten over hun bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Lees verder na de advertentie

"Er is nu een krachtige bundeling nodig" zegt dijkgraaf Kees Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta. "Door hier bij elkaar te komen, willen we in het zuiden alvast een beweging op gang brengen."

Vanaf vandaag kunnen we alle partijen aanspreken op het commitment dat we met elkaar zijn aangegaan. Er is geen weg meer terug. Johan van den Hout, milieugedeputeerde Brabant

Tijdens de Klimaattop Zuid wilden overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de drie zuidelijke provincies alvast concrete afspraken maken. "We zijn in een nieuwe periode aanbeland", zegt De Vet. 2030 komt snel dichterbij, er moeten nu stappen gezet worden om landelijk de beloofde 49 procent CO2-reductie (ten opzichte van 1990) werkelijkheid te kunnen laten worden.

In de voormalige gevangenis van Breda blijkt daarvoor genoeg animo te bestaan. Honderden vertegenwoordigers uit de politiek, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven verzamelen zich om afspraken te maken over CO2-reductie.

"Op diverse schaalniveaus gebeurt al een hoop", zegt de Bredase duurzaamheidswethouder Paul de Beer, een van de initiatiefnemers. "Maar we willen de diepte in, elkaar stimuleren." Het oorspronkelijke idee was om dat provinciaal te doen. Maar doordat 'het milieu geen grenzen kent' sloten ook Zeeland en Limburg zich bij het Noord-Brabantse initiatief aan.

Veel mensen die elkaar allang hadden moeten kennen, ontmoeten elkaar voor het eerst, valt de Brabantse milieugedeputeerde Johan van den Hout op. Het maakt niet uit, ze spreken elkaar tenminste nu. "Deze dag laat zien dat we in Zuid-Nederland niet willen afwachten. In maart zijn we al een campagne begonnen om de nieuwe coalities in de gemeenten te bewegen een stevig hoofdstuk over duurzaamheid in hun akkoord op te nemen. Deze dag markeert voor mij de start van een beweging. Vanaf vandaag kunnen we alle partijen aanspreken op het commitment dat we met elkaar zijn aangegaan. Er is geen weg meer terug."

Veertig procent van het klimaatbeleid moet straks regionaal worden uitgevoerd Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad

Zijn collegagedeputeerde Ben de Reu uit Zeeland vindt het belangrijk om de gemaakte afspraken ook als bod richting Den Haag te presenteren. "Het kabinet mag best beseffen hoe actief we in het zuiden zijn. Tegelijkertijd vragen we ook wat. Vooral partnerschap, omdat wetten en regels soms vooruitgang in de weg staan. Maar ook geld. Den Haag zoekt toch antwoord op de vraag welke bestede euro het meeste effect heeft. Nou, dit is wat we in het zuiden te bieden hebben."

Samen op weg naar nieuwe plannen De vijf grote Brabantse steden hebben met elkaar en de provincie afgesproken om elektrisch rijden beter te faciliteren. Door een betere infrastructuur met laadpalen willen ze ervoor zorgen dat binnen Noord-Brabant zo snel mogelijk honderdduizend elektrische voertuigen op de weg rijden. Het is een van de afspraken die gisteren werden gemaakt op de Klimaattop Zuid. Voor het maken van concrete beloften bleek een top van één dag eigenlijk te kort. Er werden in Breda vooral afspraken gemaakt om gezamenlijk nieuwe plannen te bedenken. 'Maar de beweging is onomkeerbaar', zegt de Zeeuwse milieugedeputeerde Ben de Reu. Als voorzitter van het Klimaatberaad, dat de totstandkoming van een nationaal klimaatakkoord coördineert, was Ed Nijpels aanwezig om een zogenoemd startakkoord in ontvangst te nemen. De oud-minister toonde zich blij met het zuidelijke initiatief. 'Veertig procent van het klimaatbeleid moet straks regionaal worden uitgevoerd. De maatregelen zullen ingrijpend zijn. Dat het zuiden toont dat het aan de slag wil, is geweldig.'